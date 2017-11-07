تعرف على أسعار سيارات البيك – آب اﻷكثر انتشارًا

أحمد عوضرصدت "المال" قائمة أسعار سيارات البيك - آب اﻷكثر انتشارًا بالسوق المحلية خلال نوفمبر الحالي، إذ تتراوح أسعارها ما بين 220 و 400 ألف بمختلف الفئات.ووفق القائمة السعرية الصادرة عن الوكلاء، تقدر اسعار تويوتا HILUX بـ 400 ألف جنيه، فيما تتراوح أسعار نيسان البيك - آب ما بين 220 و 230 أل

أحمد عوض

رصدت “المال” قائمة أسعار سيارات البيك – آب اﻷكثر انتشارًا بالسوق المحلية خلال نوفمبر الحالي، إذ تتراوح أسعارها ما بين 220 و 400 ألف بمختلف الفئات.

ووفق القائمة السعرية الصادرة عن الوكلاء، تقدر اسعار تويوتا HILUX بـ 400 ألف جنيه، فيما تتراوح أسعار نيسان البيك – آب ما بين 220 و 230 ألف جنيه.

أما عن أسعار شيفروليه بيك – أب TFR، تتراوح ما بين 239.7 و 261.2 ألف بمختلف فئاتها.

يشار إلى أن شيفروليه بيك – أب TFR SINGLE CAB، استحوذت على يقرب من 90.9 % مبيعات فئة البيك آب، بعد تمكنها من بيع 9746 ألف وحدة خلال التسعة أشهر الماضية، من إجمالي مبيعات فئة البيك – أب 10718 ألف سيارة؛ وفقًا ﻷحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

ويوضح الجدول التالى، القائمة السعرية لسيارات البيك – آب اﻷكثر انتشارًا:



العلامة التجارية السيارة – Pickup الفئة السعر TOYOTA HILUX كاملة 400 NISSAN New PICKUP S/C بور 220 تكييف 230 Chevrolet TFR SINGLE CAB شاسيه 239.700 صندوق – 3 جوانب 240.200 كاملة 261.250

إعداد- المال المصدر: وكلاء السيارات