سيــارات

تعرف على أسعار سيارات البيك – آب اﻷكثر انتشارًا

أحمد عوضرصدت "المال" قائمة أسعار  سيارات البيك - آب اﻷكثر انتشارًا بالسوق المحلية خلال نوفمبر الحالي، إذ تتراوح أسعارها ما بين 220 و 400 ألف بمختلف الفئات.ووفق القائمة السعرية الصادرة عن الوكلاء، تقدر اسعار تويوتا HILUX بـ 400 ألف جنيه، فيما تتراوح أسعار نيسان البيك - آب ما بين 220 و 230 أل
7 نوفمبر، 2017 7 نوفمبر، 2017

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أحمد عوض

رصدت “المال” قائمة أسعار  سيارات البيك – آب اﻷكثر انتشارًا بالسوق المحلية خلال نوفمبر الحالي، إذ تتراوح أسعارها ما بين 220 و 400 ألف بمختلف الفئات.

ووفق القائمة السعرية الصادرة عن الوكلاء، تقدر اسعار تويوتا HILUX بـ 400 ألف جنيه، فيما تتراوح أسعار نيسان البيك – آب ما بين 220 و 230 ألف جنيه.

أما عن أسعار شيفروليه بيك – أب TFR، تتراوح ما بين 239.7 و 261.2 ألف بمختلف فئاتها.

يشار إلى أن شيفروليه بيك – أب TFR SINGLE CAB، استحوذت على يقرب من 90.9 % مبيعات فئة البيك آب، بعد تمكنها من بيع 9746 ألف وحدة خلال التسعة أشهر الماضية، من إجمالي مبيعات فئة البيك – أب 10718 ألف سيارة؛ وفقًا ﻷحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

ويوضح الجدول التالى، القائمة السعرية لسيارات البيك – آب اﻷكثر انتشارًا:

العلامة التجارية

السيارة –  Pickup

الفئة

السعر

TOYOTA

HILUX

كاملة

400

NISSAN

New

PICKUP S/C

بور

220

تكييف

230

Chevrolet

TFR SINGLE CAB

شاسيه

239.700

صندوق – 3 جوانب

240.200

كاملة

261.250

     إعداد- المال                                                           المصدر: وكلاء السيارات

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