تعرف على أسعار سيارات البيك – آب اﻷكثر انتشارًا

أحمد عوض
رصدت “المال” قائمة أسعار سيارات البيك – آب اﻷكثر انتشارًا بالسوق المحلية خلال نوفمبر الحالي، إذ تتراوح أسعارها ما بين 220 و 400 ألف بمختلف الفئات.
ووفق القائمة السعرية الصادرة عن الوكلاء، تقدر اسعار تويوتا HILUX بـ 400 ألف جنيه، فيما تتراوح أسعار نيسان البيك – آب ما بين 220 و 230 ألف جنيه.
أما عن أسعار شيفروليه بيك – أب TFR، تتراوح ما بين 239.7 و 261.2 ألف بمختلف فئاتها.
يشار إلى أن شيفروليه بيك – أب TFR SINGLE CAB، استحوذت على يقرب من 90.9 % مبيعات فئة البيك آب، بعد تمكنها من بيع 9746 ألف وحدة خلال التسعة أشهر الماضية، من إجمالي مبيعات فئة البيك – أب 10718 ألف سيارة؛ وفقًا ﻷحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
ويوضح الجدول التالى، القائمة السعرية لسيارات البيك – آب اﻷكثر انتشارًا:
العلامة التجارية
السيارة – Pickup
الفئة
السعر
TOYOTA
HILUX
كاملة
400
NISSAN
New
PICKUP S/C
بور
220
تكييف
230
Chevrolet
TFR SINGLE CAB
شاسيه
239.700
صندوق – 3 جوانب
240.200
كاملة
261.250
إعداد- المال المصدر: وكلاء السيارات