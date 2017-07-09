تعرف على أسعار سيارات أودى خلال يوليو

شريف عيسى:حصلت "المال" على أحدث قائمة سعرية صادرة عن المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل الحصرى لأودى فى مصر، عن شهر يوليو الجارى.جاء طراز A3 Sport back فئة Attaction، بقيمة 449 ألف جينه، فيما قدر سعر فئة Ambition، بـ549.9 ألف جنيه.فيما تم تسعير A3 Sedan فئة Ambition بقيمة 539.9 ألفاً، وحددت



شريف عيسى:



حصلت “المال” على أحدث قائمة سعرية صادرة عن المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل الحصرى لأودى فى مصر، عن شهر يوليو الجارى.



جاء طراز A3 Sport back فئة Attaction، بقيمة 449 ألف جينه، فيما قدر سعر فئة Ambition، بـ549.9 ألف جنيه.



فيما تم تسعير A3 Sedan فئة Ambition بقيمة 539.9 ألفاً، وحددت الشركة سعر فئة Luxury، بقيمة 599.9 ألف جنيه.



وتراوحت أسعار الجيل الرابع الجديد كلياً من A4، ما بين 688.9، و 898.9 ألف جنيه، كما تراوحت أسعار Q3 بين 718.9، و797.9 ألف جنيه.



أما فئة Q5 فتراوحت أسعارها بين مليون، و299 ألف جنيه، ومليوناً و399 ألف جنيه، وبلغ سعر Q7 المزودة بمحرك سعة 2.0 لتر، مليوناً و990 ألف جنيه.



