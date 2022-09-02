تعرف على أسعار سيارات «أوبل كورسا» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات أوبل كورسا موديل 2022 بقيمة بلغت 35 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال سبتمبر الحالى.

صعدت أسعار طرازات أوبل كورسا الفئة الأولى «Elegance» إلى 470 ألف جنيه، بدلًا من 435 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات أوبل كورسا الفئة الثانية «Topline» إلى 490 ألف جنيه، مقابل 455 ألفًا.

وينتمي طراز «كورسا» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.7 لتر.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 4.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات أوبل كورسا 2022

دعمت طرازات أوبل كورسا موديل 2022 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة من بينها «عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكتروني للفرامل، وأنظمة الفرامل الذكي، والثبات الالكتروني، وتحذير الخروج عن الحارة المرورية، وخاصية التعرف على الاشارات المرورية، ونظام التعرف على السرعة المحددة، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات أمامية وخلفية للركن – كاميرا خلفية، وفرامل يد كهرباء»

وتفدم السيارة بمجموعة من المواصفات والتجهيزات الأخرى ومنها «مثبت ومحدد السرعة،و مصابيح ضباب – إضاءة نهارية للمصابيح الامامية led ، وحساسات إضاءة ومطر، وسنتر لوك، وريموت كنترول، امكانية ضبط وضم المرايات كهربائيا، ، ومرايا داخلية حساسة للضوء، وزجاج كهرباء أوتوماتيكي، وجنوط رياضية 17 بوصة».

وزودت سيارات «كورسا» ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «سبويلر خلفي، وزجاج خلفي وجانبي معتم، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات وقابلة للضبط، ومسند يد أمامي، و امكانية طي المقاعد الخلفي».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «راديو AM / FM ، وعدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة عدادات ذكية 7 بوصة، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال لأجهزة هواتف المحمول عبر التطبيقات الذكية Apple Car Play + Android Auto، بلوتوث، ومدخل USB، وغيرها».

ألوان أوبل كورسا

تقدم طرازات أوبل كورسا عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية؛ كالنحو التالي: