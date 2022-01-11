سيــارات

تعرف على أسعار «سيات إبيزا» فيس ليفت موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 299 ألف جنيه
أحمد عوض 9:39 م, الثلاثاء, 11 يناير 22 9:39 م, الثلاثاء, 11 يناير 22

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أعلنت شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» في مصر، عن طرح طرازات «سيات إبيزا» فيس ليفت موديل 2022 ؛ التتى سيتم تقديمها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «سيات»، قدرت أسعار سيارات «إبيزا» الفئة الأولى «Reference» بقيمة بلغت 299 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Style» بنحو 335 ألفًا.

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وحددت أسعار «سيات إبيزا» موديل 2022 الفئة الثالثة «FR» بنحو 365 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «ابيزا» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 115 “حصان” وعزم أقصى للدوران 195 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»؛ تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 10 كم/ ساعة، في غضون 9.5 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم أحمد عوض

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