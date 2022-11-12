تعرف على أسعار «سوبارو XV» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «أبو غالي موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوبارو، وجيلي» في مصر، زيادة أسعار سيارات سوبارو XV موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار سوبارو XV

الفئة السعر القديم السعر الجديد F/O 435 650 Premium 485 700 Luxury 520 770 القيمة بالأف جنيه

مواصفات سوبارو XV

ينتمي طراز سوبارو XV لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 114 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوبارو»، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات سوبارو XV موديل 2022 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «عدد 9 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الالكتروني ESP، نظام مراقبة الجر TCS، ونظام المساعدة على صعود التلال HLA، ونظام قياس ضغط الإطارات، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX، ومثبت سرعة».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات؛ من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية- مصابيح أمامية وخلفية LED- مصابيح أمامية حساسة للإضاءة- مرايا ضم كهربائيًّا- مرايات جانبية كهربائي- زجاج خلفى معتم- حساسات مطر للمساحات الأمامية- فتحة سقف- جنوط رياضية 17 بوصة».

وزودت طرازات سوبارو XV ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى؛ ومنها «تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة- حساسات ركن أمامية- كاميرا أمامية- مقعد السائق كهربائيًّا- طي المقاعد الخلفية- عجلة قيادة متعددة الوظائف- مكيف هواء ثنائي المناطق مع وجو مخارج للمقاعد الخلفية- مسند يد خلفي- فتح وغلق السيارة بدون مفتاح- زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح- حساسات ركن خلفية- كاميرا خلفية».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «مدخل AUX- مدخل USB- التحكم في الراديو من عجلة القيادة- بلوتوث- شاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، وغيرها».