تعرف على أسعار زيوت موبيل

المال- خاص سجلت أسعار زيوت أكسون موبيل مصر ارتفاعًا بنسب تتراوح ما بين 5 و 10% في بعض منتجاتها، خلال يونيو الحالي. وصعدت أسعار زيوت موبيل فئة 10 آلاف كيلو سعة 1 لتر إلى 164 جنيها بدلا من 155، ووصلت أسعار زيوت 10 آلاف سعة 4 لترات إلى 629 جنيها مقابل 598 سابقا. وارتفعت أسعار زيوت موبيل 5 آلاف كيلو

المال- خاص

سجلت أسعار زيوت أكسون موبيل مصر ارتفاعًا بنسب تتراوح ما بين 5 و 10% في بعض منتجاتها، خلال يونيو الحالي.

وصعدت أسعار زيوت موبيل فئة 10 آلاف كيلو سعة 1 لتر إلى 164 جنيها بدلا من 155، ووصلت أسعار زيوت 10 آلاف سعة 4 لترات إلى 629 جنيها مقابل 598 سابقا.

وارتفعت أسعار زيوت موبيل 5 آلاف كيلو سعة 1 لتر نحو 82 جنيها مقابل 74، وقدرت أسعار الـ5 آلاف سعة 4 لترات بـ298 جنيها بدلا من 271.

وجاءت أسعار زيوت موبيل إكسترا فئة “20w50” سعة 1 لتر بنحو 56 جنيها، وبقيمة 173 جنيها لسعة 4 لترات، وحددت أسعار زيوت موبيل “متعدد الدرجات” فئة “20w50” بقيمة 155 جنيها.

وقدرت أسعار زيوت موبيل دلفاك shc 1 – فئة “5w40” سعة 4 لتر بنحو 91 جنيها، وسعرت زيوت موبيل دلفاك mx سعة 1 لتر بقيمة 51 جنيها.

وسجلت أسعار موبيل دلفاك فئة “sae 50” سعة 4 لترات بسعر 180 جنيها، وبلغت أسعار إكس 3 فئة “sae 50” سعة 1 لتر نحو 45 جنيها، وبقيمة 168 جنيها لسعة 4 لترات.