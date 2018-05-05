تعرف على أسعار زيوت السيارات خلال مايو

المال - خاصرصدت"المال" أسعار زيوت السيارات "شل، موبيل، توتال، التعاون،مصر"؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن مايو الجاري.** أسعار زيوت "شل"ارتفعت أسعار زيوت شل "1000" كيلو سعة 1 لتر إلي 44 جنيها مقابل 41 جنيها، ووصلت أسعار "1000" كيلو سعة 4 لترات إلى 169 جنيها بدلا من 165.وصعدت أسعا

المال – خاص

رصدت”المال” أسعار زيوت السيارات “شل، موبيل، توتال، التعاون،مصر”؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن مايو الجاري.

** أسعار زيوت “شل”

ارتفعت أسعار زيوت شل “1000” كيلو سعة 1 لتر إلي 44 جنيها مقابل 41 جنيها، ووصلت أسعار “1000” كيلو سعة 4 لترات إلى 169 جنيها بدلا من 165.

وصعدت أسعار زيوت شل 3 آلاف كيلو سعة 1 لتر إلى 51 جنيها مقارنة بـ47، وقدرت أسعار سعة 4 لترات بنحو 179 جنيها مقابل 175 سابقا.

وسجلت أسعار زيوت شل 5 آلاف كيلو سعة 1 لتر نحو 84 جنيها بدلا من 43.

وجاءت أسعار سعة 4 لترات بسعر 309 جنيها مقارنة بـ295 سابقا.

ووصلت أسعار زيوت شل 10 آلاف كيلو سعة 1 لتر “w40” إلى 166 جنيها مقابل 153، وسعر زيوت 10 آلاف “w40” سعة 4 لترات بقيمة 650 جنيها بدلا من 595 جنيها، وبقيمة 635 جنيها لسعة 4 لترات “w30” مقابل 625 سابقا.



** أسعار زيوت موبيل



بلغت أسعار زيوت “موبيل” 5 آلاف سعة 4 لترات نحو 271 جنيها، وسجلت أسعار”موبيل” 10 آلاف سعة 4 لترات نحو 598 جنيها.

ويذكر أن شركة اكسون موبيل مصر رفعت أسعار زيوت الـ “5”و “10” آلاف بمقدار يتراوح ما بين 27 و31 جنيها منتصف الشهر الماضي.

** أسعار زيوت توتال





استقرت أسعار زيوت توتال 3 آلاف سعة 1 لتر عند مستوي 43 جنيها، وبقيمة 155 جنيها لسعة 4 لترات، وسجلت أسعار زيوت توتال 5 آلاف سعة 1 لتر نحو 87 جنيها، وبسعر 282 جنيها لسعة 4 لترات.

وقدرت أسعار 10 آلاف سعة 1 لتر “5w40″ بقيمة 165 جنيها، وبلغت أسعار 10 آلاف سعة 4 لترات نحو 605 جنيها، كما جاءت أسعار زيوت توتال 10 آلاف سعة 1 لتر 5w30” بـ 173 جنيها، وبقيمة 605 جنيها لسعة 4 لترات.

** أسعار زيوت التعاون



بلغت أسعار زيوت التعاون الـ 3 آلاف سعة 4 لترات نحو 160 جنيها، وبقيمة 205 جنيه لسعة 5 آلاف سعة 4 لترات، وقدرت أسعار زيوت الـ 7 آلاف سعة 4 لترات بنحو 220 جنيها، وتصل أسعار زيوت التعاون 10 آلاف سعة 4 لترات إلى 450 جنيها.



** أسعار زيوت مصر



سجلت أسعار زيوت مصر الـ 3 آلاف سعة 4 لترات لتر نحو 120 جنيها، وبقيمة 155 جنيها لسعة 4 آلاف كيلو، وسعر زيوت مصر الـ 5 آلاف سعة 1 لتر بنحو 50 جنيها، وبقيمة 195 جنيها لسعة 4 لترات، كما جاءت أسعار زيوت 10 آلاف “1” لتر بسعر 120 جنيها، وبمبلغ 440 جنيها لسعة 4 لترات.

ويوضح الجدول التالي، أسعار زيوت السيارات خلال مايو الجاري:



