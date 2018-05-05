تعرف على أسعار زيوت السيارات خلال مايو

المال – خاص
رصدت”المال” أسعار زيوت السيارات “شل، موبيل، توتال، التعاون،مصر”؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن مايو الجاري.
** أسعار زيوت “شل”
ارتفعت أسعار زيوت شل “1000” كيلو سعة 1 لتر إلي 44 جنيها مقابل 41 جنيها، ووصلت أسعار “1000” كيلو سعة 4 لترات إلى 169 جنيها بدلا من 165.
وصعدت أسعار زيوت شل 3 آلاف كيلو سعة 1 لتر إلى 51 جنيها مقارنة بـ47، وقدرت أسعار سعة 4 لترات بنحو 179 جنيها مقابل 175 سابقا.
وسجلت أسعار زيوت شل 5 آلاف كيلو سعة 1 لتر نحو 84 جنيها بدلا من 43.
وجاءت أسعار سعة 4 لترات بسعر 309 جنيها مقارنة بـ295 سابقا.
ووصلت أسعار زيوت شل 10 آلاف كيلو سعة 1 لتر “w40” إلى 166 جنيها مقابل 153، وسعر زيوت 10 آلاف “w40” سعة 4 لترات بقيمة 650 جنيها بدلا من 595 جنيها، وبقيمة 635 جنيها لسعة 4 لترات “w30” مقابل 625 سابقا.
** أسعار زيوت موبيل
بلغت أسعار زيوت “موبيل” 5 آلاف سعة 4 لترات نحو 271 جنيها، وسجلت أسعار”موبيل” 10 آلاف سعة 4 لترات نحو 598 جنيها.
ويذكر أن شركة اكسون موبيل مصر رفعت أسعار زيوت الـ “5”و “10” آلاف بمقدار يتراوح ما بين 27 و31 جنيها منتصف الشهر الماضي.
** أسعار زيوت توتال
استقرت أسعار زيوت توتال 3 آلاف سعة 1 لتر عند مستوي 43 جنيها، وبقيمة 155 جنيها لسعة 4 لترات، وسجلت أسعار زيوت توتال 5 آلاف سعة 1 لتر نحو 87 جنيها، وبسعر 282 جنيها لسعة 4 لترات.
وقدرت أسعار 10 آلاف سعة 1 لتر “5w40″ بقيمة 165 جنيها، وبلغت أسعار 10 آلاف سعة 4 لترات نحو 605 جنيها، كما جاءت أسعار زيوت توتال 10 آلاف سعة 1 لتر 5w30” بـ 173 جنيها، وبقيمة 605 جنيها لسعة 4 لترات.
** أسعار زيوت التعاون
بلغت أسعار زيوت التعاون الـ 3 آلاف سعة 4 لترات نحو 160 جنيها، وبقيمة 205 جنيه لسعة 5 آلاف سعة 4 لترات، وقدرت أسعار زيوت الـ 7 آلاف سعة 4 لترات بنحو 220 جنيها، وتصل أسعار زيوت التعاون 10 آلاف سعة 4 لترات إلى 450 جنيها.
** أسعار زيوت مصر
سجلت أسعار زيوت مصر الـ 3 آلاف سعة 4 لترات لتر نحو 120 جنيها، وبقيمة 155 جنيها لسعة 4 آلاف كيلو، وسعر زيوت مصر الـ 5 آلاف سعة 1 لتر بنحو 50 جنيها، وبقيمة 195 جنيها لسعة 4 لترات، كما جاءت أسعار زيوت 10 آلاف “1” لتر بسعر 120 جنيها، وبمبلغ 440 جنيها لسعة 4 لترات.
ويوضح الجدول التالي، أسعار زيوت السيارات خلال مايو الجاري:
المسافات – بالكيلو
الكمية
اﻷسعار
Shell
1000
1 لتر
44
4 لتر
169
3000
1 لتر
51
4 لتر
179
5000
1 لتر
84
4 لتر
309
10.000
4 لتر ” w30 “
635
1 لتر “w40 “
164
1 لتر “w30 “
166
4 لتر “w40 “
650
mobil
5000
1 لتر
82
4 لتر
298
10.000
4 لتر
629
Total
10.000″ 5w40 “
1 لتر
165
4 لتر
605
10.000 “5w30 “
1 لتر
173
4 لتر
605
5000
1 لتر
80
4 لتر
282
3.000
1 لتر
43
4 لتر
155
التعاون
3.000
4 لتر
160
5.000
4 لتر
205
7.000
4 لتر
220
10.000
4 لتر
450
مصر
3.000
4 لتر
120
4.000
4 لتر
155
5.000
1 لتر
50
4 لتر
195
10.000
1 لتر
120
4 لتر
440