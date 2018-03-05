تعرف على أسعار زيوت السيارات خلال مارس

المال - خاص رصدت"المال" أسعار زيوت السيارات "شل، موبيل، توتال، التعاون، مصر"؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن شهر مارس الحالى. ** أسعار زيوت "شل" استقرت أسعار زيوت شل الـ 1000 كيلومتر سعة 1 لتر عند مستوى 41 جنيها، وبلغت سعة…

المال – خاص

رصدت”المال” أسعار زيوت السيارات “شل، موبيل، توتال، التعاون، مصر”؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن شهر مارس الحالى.

** أسعار زيوت “شل”

استقرت أسعار زيوت شل الـ 1000 كيلومتر سعة 1 لتر عند مستوى 41 جنيها، وبلغت سعة الـ 4 لترات نحو 165 جنيها، كما قدرت أسعار زيوت الـ 300 آلاف كيلومتر سعة 1 لتر بـ47 جنيها، وبقيمة 175 جنيها سعة الـ 4 لترات.

وسجلت أسعار زيوت شل الـ 5 آلاف كيلومتر سعة 1 لتر نحو 83 جنيها، وبمبلغ 295 جنيها سعة 4 لترات، وتقدر أسعار الـ 10 آلاف كيلومتر سعة 1 لتر “w40” بنحو 153 جنيها، وبقيمة 595 جنيها لسعة 4 لترات “w40″، وتبلغ أسعار شل سعة 4 لترات w30” نحو 625 جنيها.

** أسعار زيوت موبيل

وصعدت أسعار زيوت موبيل الـ 5 آلاف كيلومتر سعة 1 لتر إلى 78 جنيها بدلاً من 74، كما وصلت أسعار 4 لترات إلى 285 جنيها مقابل 271، وسجلت أسعار “موبيل” الـ 10 آلاف كيلومتر سعة 1 لتر نحو 155 جنيها، وقيمة 598 جنيها لسعة 4 لترات.

** أسعار زيوت توتال

وبلغت أسعار زيوت توتال الـ 3 آلاف كيلو سعة “1لتر” نحو 43 جنيها، كما تقدر أسعار سعة 4 لترات بـ 155جنيها ، وسجلت أسعار الـ 5 آلاف كيلو سعة 1 لتر نحو 87 جنيها.

وبلغت أسعار توتال سعة 4 لترات نحو 282 جنيها، وتصل أسعار الـ10 آلاف كيلو سعة 1 لتر 5w40″ إلى 165 جنيها، وسجلت أسعار سعة 4 لترات نحو 605 جنيها، وتقدر أسعار الـ 10 آلاف كيلو سعة 1 لتر 5w30″ بـ 173 جنيها، وتبلغ أسعار سعة 4 لتر نحو 605 جنيها بدلا من 625 جنيها.

** أسعار زيوت التعاون

أستقرت أسعار زيوت التعاون الـ 3 آلاف كيلو سعة 4 لترات عند مستوى 160 جنيها، وبقيمة 205 جنيه لسعة 5 آلاف كيلو 4 لترات، كما بلغت أسعار الـ7 آلاف كيلو سعة 4 لترات لتر بـ 220 جنيها، وسجلت أسعار الـ 10 آلاف كيلو سعة 4 لترات لتر نحو 450 جنيها.

** أسعار زيوت مصر

سجلت أسعار زيوت مصر الـ 3 آلاف كيلو سعة 4 لترات لتر نحو 120 جنيها، وقيمة 155 جنيها لسعة 4 آلاف كيلومتر، كما بلغت أسعار الـ 5 آلاف كيلو سعة 1 لتر 50 جنيها، وبقيمة 195 جنيها لسعة 4 لترات، وقدرت أسعار الـ 10 آلاف كيلو “1” لتر بـ 120 جنيها، وبمبلغ 440 جنيها 4 لترات.

ويوضح الجدول التالي، أسعار زيوت السيارات خلال مارس الحالي: