تعرف على أسعار رحلات «سويفل» خلال عطلة عيد الأضحى

أعلنت شركة «سويفل هولدينجز كورب» لطلب خدمات النقل الجماعى الذكي عبر المحمول، عن عروضها الترويجية بمناسبة عطلة عيد الأضحى ، والتي جاءت بعنوان ” وفر وسافر دي اجازة ملهاش أخر” .

وأعلنت “سويفل” عن إتاحة مجموعة من الرحلات إلى ما يقرب من 26 مدينة ، والذي يأتي في إطار إتاحة مجموعة من العروض الترويجية التي تسعى لتقديمها للمستخدمين على مدار العطلة الصيفية، من خلال توافر باصات مكيفة لنقل الركاب، بجانب العمل على تزويد خطوط الباصات الخاصة بها وتوزيعها على جميع المحافظات.

يُذكر أن «سويفل» بدأت تداول أسهمها ببورصة ناسداك الأمريكية يوم 31 مارس الماضي، لتكون بذلك ثانى شركة تكنولوجية من منطقة الشرق الأوسط الشرق الأوسط يتم طرحها فى البورصة الأمريكية، بعد تطبيق الموسيقى أنغامي.

وأعلنت «سويفل»، فى يوليو من العام الماضى، توقيعها اتفاقًا نهائيًّا للاندماج مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص «كوينز جامبيت» الأمريكية.