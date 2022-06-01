تعرف على أسعار رحلات الحج لعام 1443هـ

رصدت “المال” في هذا التقرير، التفاصيل الكاملة لأسعار رحلات الحج لعام 1443ه/2022م، بالإضافة إلى أسعار تذاكر الطيران.

وتبدأ أسعار رحلات الحج السياحي، لبرنامج الخمس نجوم، صف أول مباشرة أمام الحرم من 177.500 جنيه، والصف الثاني 157.500 جنيه، بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوي 2760 تأشيرة.

أسعار رحلات الحج 1443هـ

أما أسعار رحلات الحج للبرنامج الاقتصادي، فتبدأ أسعاره من 82.500 جنيه وحتى 92.500 جنيه، بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوى 6440 تأشيرة.

ونوهت وزارة السياحة والآثار، بأن هذه الأسعار قد تخضع للتغيير في حال ورود أي تغييرات من الجانب السعودي، كما تقرر أن تكون قيمة مبلغ جدية الحجز على النحو الآتى، 30 ألف جنيه للمستوى 5 نجوم، و20 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي.

وفيما يخص أسعار رحلات الحج للجمعيات الأهلية، فقد بلغت تكلفة برنامج الحج للمستوي 4 نجوم بنحو 87 ألف جنيه، بعدد تأشيرات 3 الآف حاج.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام، ومنها أن يكون المتقدم مسجلاً بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، وشرط أن يكون المتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عامًا وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة، وأخيراً شرط حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

أسعار تذاكر الطيران

وطرحت مصر للطيران أسعار تذاكر الحج للموسم الحالى وتبدأ من 16990 جنيه مصري، بخط سير القاهرة / جدة / القاهرة علي الدرجة السياحية و18990 جنيه مصري علي درجة رجال الأعمال .

كما تقرر أن تبدأ أسعار تذاكر الحج لرحلات مصر للطيران علي خط سير القاهرة / المدينة والعودة من جدة / القاهرة أو العكس من 17990 جنيه مصري علي الدرجة السياحية و19990 جنيه مصري علي درجة رجال الأعمال، هذا بخلاف أسعار السفر أو العودة خلال الأيام المميزة .