الإسكندرية

تعرف على أسعار دخول شواطئ الإسكندرية لصيف 2021

استعدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بكامل طاقتها لفتح الشواطئ،
مها يونس 3:22 م, الخميس, 20 مايو 21 3:22 م, الخميس, 20 مايو 21

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استعدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بكامل طاقتها لفتح الشواطئ، حيث اجتمع اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية، بمستأجرى الشواطئ وشدد علي ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة وأصدرتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت الإجراءات ارتداء عمال الشواطئ الكمامات وتوافر أجهزة لقياس الحرارة علي البوابات وتوافر عمال الانقاذ والغطاسين علي الشواطئ ووجود مسافات يينية٤ متر بين كل شمسية واخرى وكذلك وجود مواد مطهرة لتطهير دورات المياه بصفة دورية والالتزام بالأسعار المحددة بكراسة الشروط.

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وأكد “رشاد” علي منع الاكراميات بالإكراه وشدد علي حسن معاملة المواطنين، مؤكدا ان المرور والتفتيش سيكون يوميا علي الشواطئ.

ولفت “رشاد” إلى أن أسعار تذاكر الدخول ستكون طبقا للصور المرفقة، لذلك لا يدفع المواطن أى مبالغ اضافية عند استعمال دورة المياه أو غرفة تغيير الملابس، في حين أن سعر تذكرة الدخول مدون علي التذاكر.

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وطلب من المصطافين أن يتمسكوا بالحصول علي عدد التذاكر المتوافقة مع عدد الأفراد المرافقين، وعدم دفع اكراميات بالإكراه لعمال الشماسي.

ووفقاً للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ستوضح الصور المرفقة أسعار كافة شواطئ الإسكندرية بالخدمات المتواجدة والمتاحة بكل شاطئ.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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