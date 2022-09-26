تعرف على أسعار حلاوة المولد 2022 في المحلات

طرحت محال العبد، تسيباس، مونجيني، لابوار، إيتوال الشهيرة بإنتاج الحلويات الشرقية والغربية، مجموعة كبيرة ومختلفة من حلاوة المولد 2022، وذلك تزامنًا مع اقترات احتفال المسلمين في العالم العربي والإسلامي بذكرى مولد النبي 2022.

وتقدم بوابة المال الإلكترونية في هذا التقرير، أسعار حلاوة المولد 2022 في المحلات، والتي اختلفت في الأحجام والأشكال والأسعار، حيث هناك علب كارتون، وعلب صفيح.

أسعار حلاوة المولد العبد 2022

علبة مولد 1 بسعر 560 جنيهًا، علبة مولد 2 بسعر 430 جنيهًا

علبة مولد 3 بسعر 320 جنيهًا، علبة مولد 4 بسعر 235 جنيهًا

علبة مولد 5 بسعر 150 جنيهًا، علبة مولد 6 بسعر 95 جنيهًا

علبة مولد 7 بسعر 65 جنيهًا، علبة مولد بايتس بسعر 195 جنيهًا

علبة صفيح عروسة كبيرة بسعر 1100 جنيهًا، علبة صفيح عروسة صغيرة بسعر 650 جنيهًا

علبة هدايا أزرق بسعر 690 جنيهًا، علبة هدايا نبيتي بسعر 875 جنيهًا

علبة هدايا فضي بسعر 1100 جنيهًا، علبة هدايا فضي بسعر 1400 جنيهًا

أسعار حلاوة المولد تسيباس

علبة حجم صغير بسعر 55 جنيهًا، علبة بدون سكر بسعر 295 جنيهَا.

وتراوحت أسعار العلب الكبيرة لـ حلوى المولد من 120 إلى 1590 جنيها.

أسعار حلاوة المولد مونجيني 2022

وتبدأ أسعار حلاوة المولد 2022 بحلواني مونجيني من 135 جنيها للعلبة الواحدة وحتى 1680 جنيها.

وأطلق مونجيني أسماء مميزة على علب حلاوة المولد، مثل: «الجدع والهانم والوالدة باشا والكونتيسة والإمبراطور»، وتضم العلب تنوع كبير في الحلويات.

أسعار حلاوة المولد لابوار 2022

تراوحت أسعار حلاوة المولد بحلواني لابوار الصغيرة وحتى الصينية النحاس سبيشيال من 240 جنيها وحتى 4200 جنيه.

أسعار حلاوة المولد إيتوال

جاءت أسعار حلاوة المولد بحلواني إيتوال تتراوح بين 55 جنيه لعلبة لوكس مكونة من 10 قطع، وحتى صندوق المحروسة بعدد 44 قطعة كبيرة بسعر 2400 جنيه.