تعرف على أسعار تقاوي 12 صنفا من المحاصيل الاستراتيجية خلال الموسم الصيفي 2023

كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أسعار بيع تقاوي موسم صيف 2023 وسط توقعات بزيادة الإقبال على هذه المحاصيل لارتفاع مردودها الافتصادي علي حساب بعض أصناف الخضروات.

وأكد التقرير الذي اطلعت عليه “المال” أن سعر تقاوي الأرز العريض تبلغ في منافذ الإدارة المركزية للتقاوي التي تتواجد بمقرات المديريات الزراعية بالمحافظات 500 جنيه للعبوة 25 كجم بينما تصل أسعار تقاوي الأرز الرفيع 475 جنيها لنفس الوزن.

ويبدأ الموسم الزراعي الصيفي في مايو المقبل ويتم الحصاد في أغسطس من العام 2023 وتسعي الحكومة المصرية ممثلا في وزارة الزراعة في التوسع في مساحة المحاصيل الاستراتيجية تطبيقا لتوجيهات القيادة السياسية وذلك لتقليص الفجوة الاستهلاكية بين الإنتاج وحجم الاستهلاك.

وأوضح التقرير أن سعر تقاوي الذرة الشامية هجن صفراء تسجل بهذه المنافذ 300 جنيه للعبوة زنة 5 كجم، بينما تسجل أسعار الذرة الشامية الثلاثية “البيضاء” العبوة وزن 7 كجم 275 جنيها.

وأوضح التقرير أن سعر تقاوي فول الصويا للعبوة زنة 30 كجم بـ 900 جنيه والذرة الرفيعة “سورجم ” العبوة زنة 5 كجم 80 جنيها.

وأضاف التقرير أن سعر تقاوي عباد الشمس للعبوة زنة 5 كجم بـ200 جنيه وسعر عبوة تقاوي السمسم الكيلو جرام بـ45 جنيها وعبوة اللوبيا 40 جنيها للكيلو وسعر تقاوي حشيشة السودان والذرة ريان والدخن بـ35 جنيها للكيلو جرام الواحد .

وأكد السيد القصير وزير الزراعة في تصريحات صحفية له، أن مصر حققت اكتفاء ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى، مع وجود فائض للتصدير، كما اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرها ، وذلك من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية ، وزيادة الإنتاجية خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الأراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة، تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي، بما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافا لتوفير حياة كريمة لهم.