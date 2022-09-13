تعرف على أسعار تقاوي الفول في منافذ وزارة الزراعة

أكد الدكتور حاتم إبراهيم مدير الإدارة المركزية للتقاوي أنه تم توفير كميات كبيرة من تقاوي الفول في المنافذ التابعة للإدارة حيث يبلغ سعر الشيكارة 875 جنيها لوزن 35 كيلو جراما.

وأكد إبراهيم أن محصول الفول شمن المحاصيل الشتوية التي يتم زراعتها في أكتوبر ونوفمبر من كل عام والحصاد خلال 3 إلي 4 شهور .

وأوضح أنه تم توفير جميع أصناف التقاوى وبأسعار مخفضة 278 منفذا بجميع المحافظات لزيادة الإنتاج طبقًا للأسعار المدعمة، لافتاً إلى أن الوزارة تحرص على دعم المزارع وتوفير احتياجاته من التقاوى المنتقاة عالية الجودة و الإنتاجية لجميع المحاصيل الشتوية وفى مقدمتها محصول الذهب الأصفر بقدر كاف للمزارعين من ميعاد الزراعة.

وتابع أنه تم توفير تقاوى موسم 2022-2023 بالأسعار المدعمة منها القمح وزن العبوة 30 كيلو جراما 340 جنيها والفول البلدي وزن العبوة 35 كيلو جراما 875 جنيها وسيتم الإعلان عن باقى أسعار الأصناف الأخرى بعد تحديد أسعارها.

وناشد رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، جميع المزارعين بالحرص على شراء التقاوي المضمونة بالأسعار المعلنة والإبلاغ عن أي مخالفات على ارقام الخط الساخن لوزارة الزراعة 15500 أو 19561 أو خدمة الواتساب 01111866710.