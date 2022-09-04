تعرف على أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد لمحطات الوجه القبلي

تتجه قطارات هيئة السكة الحديد من محطة القاهرة للعديد من محطات الوجه القبلي، حيث تبلغ قيمة سعر التذكرة بقطارات الدرجة الثالثة مكيفة من محطة القاهرة لبني سويف 50 جنيها.

ويصل سعر التذكرة بقطارات الدرجة الثالثة مكيفة من محطة القاهرة إلى مغاغة 60 جنيها، بينما يبلغ سعر التذكرة من محطة القاهرة إلى بني مزار بقطارات الدرجة الثالثة مكيفة 60 جنيها.

ويرصد هذا التقرير أسعار التذاكر بقطارات الدرجة الثالثة مكيفة من محطة القاهرة لبعض محطات الوجه القبلي، حيث يسجل سعر التذكرة لمحطة المنيا 75 جنيها.

سعر التذكرة إلى محطة ملوي يبلغ 80 جنيها، ويبلغ نفس السعر سالف الذكر لمحطة ديرمواس.

ويصل سعر تذكرة القطار إلى محطة ديروط 85 جنيها، كما يبلغ نفس السعر أيضا إلى محطة القوصية.

السكة الحديد

وتسجل أسعار تذاكر قطارات هيئة السكة الحديد إلى محطة أسيوط ومحطة منفلوط 90 جنيها.

وتبلغ أسعار التذاكر إلى محطة أبو تيج ومحطة طما ومحطة المراغة 100 جنيه.

وسعر التذكرة من محطة القاهرة إلى محطة سوهاج يسجل 105 جنيها، ويبلغ أيضا نفس السعر سالف الذكر إلى محطة جرجا.

وبخصوص القطارات المتجهة إلى محطة نجع حمادي من محطة القاهرة، فيبلغ سعر التذكرة 115 جنيها. يذكر أن قيمة سعر التذكرة من محطة القاهرة إلى محطة فرشوط وإلى محطة دشنا تبلغ نفس القيمة سالفة الذكر – 115 جنيها.

وتجدر الإشارة إلى أن سعر تذكرة القطار المتجه إلى محطة قنا يبلغ 120 جنيها.

وبالنسبة لأسعار تذاكر القطارات المتجهة من محطة القاهرة لمحطة الأقصر تبلغ 130 جنيها، بينما سعر التذكرة يصل إلى 150 جنيه من محطة القاهرة إلى محطة أسوان.

هيئة السكة الحديد تؤكد بوجود تطبيقان «فقط» لحجز تذاكر القطارات

وفي سياق متصل، أكدت هيئة السكة الحديد أنه يوجد تطبيقان فقط لحجز تذاكر القطارات، الأول باسم “ENR” على أجهزة أيفون، والآخر يدعى ”قطارات مصر حجز واستعلام” على أجهزة Android، لافتة إلى أنه لا يمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.

وذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه توجد بعض التطبيقات الوهمية وغير الرسمية التي تزعم إمكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها، مشيرة إلى أنها تقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

وتناشد هيئة السكة الحديد المواطنين استخدام التطبيقين الرسميين المعلنين، والإبلاغ الفوري عن الجهات المختصة عن أي تطبيقات مزيفة.