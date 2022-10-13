تعرف على أسعار تذاكر القطارات من الإسكندرية إلى أسوان

تتجه قطارات السكة الحديد من محطة الإسكندرية للعديد من محافظات الجمهورية، وتختلف أسعار تذاكر القطارات من محافظة لأخرى وتختلف أيضا من جهة الدرجة (أولى، ثانية، ثالثة).

وفي السطور التالية نكشف عن أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة (المكيفة) من محطة الإسكندرية لبعض محطات الوجه القبلي.

وتبلغ أسعار تذاكر القطارات من الإسكندرية إلى أسوان 180 جنيه، وذلك بالنسبة لقطارات الدرجة الثالثة (المكيفة)، بينما يبلغ سعر التذكرة إلى الأقصر 150 جنيه.

وتسجل أسعار تذاكر هيئة السكة الحديد قطارات من محطة الإسكندرية إلى محطة بني سويف 85 جنيه، فيما يبلغ سعر التذكرة إلى المنيا 105 جنيه (قطارات الدرجة الثالثة المكيفة).

ويبلغ سعر التذكرة من الإسكندرية إلى أسيوط 115 جنيه، في حين تسجل أسعار تذاكر القطارت لسوهاج 130 جنيه.

وتبلغ أسعار قطارات هيئة السكة الحديد المتجهة إلى نجع حمادي 145 جنيه، كما تسجل نفس السعر سالف الذكر إلى قنا.