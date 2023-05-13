تعرف على أسعار تذاكر السكة الحديد لمحافظات الوجه البحري (صور)

حددت السكة الحديد أسعار تذاكر السفر بالدرجة الثالثة المكيفة من القاهرة لبعض المحطات ومنها خط القاهرة/ الإسكندرية والعكس، والإسكندرية/ منصورة بالإضافة إلى القاهرة/ منصورة والعكس.

ولغت أقل تذكرة في خط القاهرة الإسكندرية 15 جنيه متمثلة في محطة سيدي جابر من الإسكندرية وأيضًا 15 جنيه من بنها.

بينما أغلى تكلفة محطة في الخط تمثلت في محطة البداية ومحطة النهاية وهما القاهرة الإسكندرية حسب التوجه بسعر 50 جنيهًا.

وذكرت هيئة السكة الحديد أن سعر التذكرة من محطة إسكندرية لمحطة إيتاي البارود يسجل 25 جنيهًا، في حين يصل سعر التذكرة من الإسكندرية إلى بركة السبع 30 جنيهًا.

وأضافت الهيئة أن سعر التذكرة من محطة القاهرة إلى محطة المحلة الكبرى يبلغ 30 جنيهًا، بينما السعر يصل إلى 25 جنيهًا من محطة المنصورة إلى محطة بنها.

أسعار تذاكر خط الإسكندرية/ المنصورة الثالثة مكيفة

نعرف على أسعار تذاكر خط الإسكندرية – المنصورة

بلغ سعر التذكرة من محطة الإسكندرية إلى المنصورة 45 جنيهًا، بينما من محطة الإسكندرية إلى محطة طنطا يسجل 30 جنيهًا، بينما يبلغ السعر 20 جنيهًا من محطة المنصورة إلى محطة كفر الزيات.

بينما بلغت تذكرة المحلة الكبرى 15 جنيه إلى الإسكندرية، ومن محطة إيتاي البارود إلى المنصورة بتذكرة قيمتها 25 جنيهًا.

وحددت هيئة السكة الحديد أن تذكرة دمنهور للخط الثالث مكيف بقيمة 30 جنيه، ويقابلها سمنود في الإسكندرية إلى المنصورة بـ 35 جنيه.

أسعار تذاكر خط القاهرة/ المنصورة الثالثة مكيفة

نعرف على أسعار تذاكر خط القاهرة- المنصورة

حددت هيئة السكة الحديد أن سعر التذكرة من محطة القاهرة إلى المنصورة بـ 30 جنيهًا، بينما من محطة المنصورة إلى القاهرة يسجل 30 جنيهًا، بينما يبلغ السعر 15 جنيهًا من محطة طلخا إلى القاهرة، ومن بنها إلى المنصورة 15 جنيهًا.

بينما بلغت تذكرة المحلة الكبرى 15 جنيه إلى المنصورة، ومن محطة بركة السبع إلى المنصورة بتذكرة قيمتها 20 جنيهًا.

وحددت هيئة السكة الحديد أن تذكرة قويسنا للخط الثالث مكيف بقيمة 25 جنيه، ويقابلها سمنود إلى المنصورة بـ 30 جنيه.