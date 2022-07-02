تعرف على أسعار باقات التجوال للحجاج المصريين خلال 2022

تتنافس شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية كل عام على تقديم أرخص سعر لدقيقة التجوال وباقات الإنترنت للحجاج المصريين .

البداية مع شركة فودافون مصر والتي تتيح 3 باقات للإنترنت الأولى بقيمة 500 جنيه تقدم للحجاج 100 جيجابايت بدلا من 10 جيجا شهريا ، بينما يصل سعر الباقة الثانية إلى 350 جنيها وتتيح 45 جيجا بدلا من 4.5 جيجا أسبوعيا، أما الباقة الثالثة يصل سعرها إلى 150 جنيها وتتيح 9 جيجا بدلا من 900 ميجابايت أسبوعيا .

وأعلنت وزارة الحج السعودية، أن المملكة خصصت لمصر خلال موسم الحج لعام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية نحو 35375 تأشيرة لتحتل بذلك المركز الثامن في قائمة الدول المسموح لها بأداء فريضة الحج لهذا العام.

ويصل سعر دقيقة المكالمات الصوتية على شبكة اتصالات مصر إلى 150 قرشا و300 جنيه لباقة 40 جيجا إنترنت، وتقدم أورنج مصر عرض 10 اضعاف التجوال لكل باقات الإنترنت ، وباقة 300 جنيه تتيح سرعات إنترنت حتى 30 جيجا.