تعرف على أسعار الوحدات المصيفية برأس البر

المال- خاص قال المهندس محمد حمزة رئيس شركة إقليم الشرق للإستثمار العقاري، والتي تعمل بمنطقة رأس البر إن أسعار الوحدات المصيفية التمليك في رأس البر تتراوح بين 1.5 مليون جنيه حتى 2.5 مليون جنيه وأشار إلى أن تلك الأسعار بالنسبة للوحدات التي تقع صف أول على البحر. وأوضح أ

المال- خاص

قال المهندس محمد حمزة رئيس شركة إقليم الشرق للإستثمار العقاري، والتي تعمل بمنطقة رأس البر إن أسعار الوحدات المصيفية التمليك في رأس البر تتراوح بين 1.5 مليون جنيه حتى 2.5 مليون جنيه

وأشار إلى أن تلك الأسعار بالنسبة للوحدات التي تقع صف أول على البحر.

وأوضح أن منطقة اللسان تسجل أعلى سعر للوحدة العقارية بالمنطقة، حيث يبلغ أقل سعر للوحدة في شارع 25 حوالي 1.5 مليون جنيه للوحدة، مشيرًا إلى أن الأسعار شهدت إرتفاعًا كبيرًا عن العام الماضي



وحول أسعار الإيجار فى مدينة رأس البر ،أوضح حمزة، أن الإيجار يختلف من منطقة لأخرى فى المدينة، وحسب مساحة الشقة، تتراوح من 1500 جنيه وحتى 2000 جنيه.



وأكد رئيس الشركة أن مدينة رأس البر تشهد إقبالا مستمرا على مدار العام من قبل المصيفين، وخاصة موسم الصيف وشهدت عمليات تجديد مستمره لتليق بمستوى خدمة المواطن .

وأضاف حمزة أن مدينة رأس البر مازالت تحتفظ برونقها وجاذبيتها الخاصة لم تتمتع به من مناظر طبيعية فريدة من نوعها إذ يلتقي عند قمته مياه المتوسط المالحة بمياه نهر النيل العذب بالإضافة إلى أنها تمثل في تكوينها شبه جزيرة.

