تعرف على أسعار الوحدات السكنية بدمياط الجديدة

سحر نصر قال شكري أبو العنين، مدير شركة المهندس جروب للاستثمار العقاري، إحدى الشركات العاملة بدمياط الجديدة، إن أسعار الوحدات المصيفية التمليك في منطقة الحيين الأول والثاني تتراوح بين 1.5 مليون جنيه حتى 3 ملايين جنيه تقريبًا حتى مساحة 225 مترًا مربعًا. وأضاف أبو العنين أن أسعار وحدات التمليك

سحر نصر





قال شكري أبو العنين، مدير شركة المهندس جروب للاستثمار العقاري، إحدى الشركات العاملة بدمياط الجديدة، إن أسعار الوحدات المصيفية التمليك في منطقة الحيين الأول والثاني تتراوح بين 1.5 مليون جنيه حتى 3 ملايين جنيه تقريبًا حتى مساحة 225 مترًا مربعًا.

وأضاف أبو العنين أن أسعار وحدات التمليك في الأحياء الثالث والرابع والخامس تبلغ 750 ألف جنيه، والتي تصل مساحاتها إلى 140 مترًا مربعًا مع وجود أنظمة عدة للتقسيط في المدينة.

وحول أسعار الإيجار بمحافظة دمياط الجديدة أوضح أن الإيجار يختلف من منطقة لأخرى فى المدينة، وحسب مساحة الشقة، حيث يتراوح في الحيين الأول والثاني بين 1500 جنيه حتى 5000 جنيه شهريًّا حسب مستوى التشطيب والمساحة.

وأكد أن منطقة الشاليهات، والتي تطل على البحر مباشرة، تشهد إقبالًا مستمرًّا طوال العام من قِبل المصيفين، حيث تتراوح أسعار الوحدات المصيفية للإيجار اليومي بها بين 2000 جنيه حتى 2500 تقريبًا، وأسعار إيجار الشقق بأماكن مختلفة بها تختلف ما بين 300 و400 جنيه.