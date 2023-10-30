تعرف على أسعار النوالين من موانئ الصين إلى مصر (جراف)

كشفت مصادر مطلعة بالخطوط الملاحية، عن وجود زيادة ملحوظة في أسعار النوالين من الموانئ الصينية إلى الموانئ المصرية، بالتزامن مع الأحداث الاخيرة بالشرق الأوسط.

وأكدت البيانات التي حصلت عليها ” المال ” من الخطوط الملاحية، وصول سعر النولون من موانئ شنغهاي ونينجبو وشيكو الى ميناء دمياط بواقع 1150 دولار للحاوية 20 قدم، و1450 دولار للحاوية 40 قدم.

كما شملت رسوم النوالين من موانئ شنغهاي ونينجو وشيكو الصينية إلى ميناء الاسكندرية القديم، تصل الى 1300 دولار للحاوية 20 قدم، و1800 دولار للحاوية 40 قدم سواء جافة أو مبردة.

بينما تشمل أسعار النوالين من موانئ شنغهاي ونينجو وشيكو، الى 1350 دولار للحاوية 20 قدم، و1700 دولار للحاوية 40 قدم سواء جافة أو مبردة.

كما شملت النوالين إلى محطة ترانس مصر ” تحيا مصر ” الجديدة من موانئ شنغهاي ونينيجو وشيكو، إلى 1600 دولار للحاوية 20 قدم، و1750 دولار للحاوية 40 قدم سواء الجافة أو المبردة.

كما وصل سعر نولون الحاوية من الموانئ الصينية الى ميناء بورسعيد غرب، 1300 دولار للحاوية 20 قدم، و1700 دولار للحاوية 40 قدم سواء جافة أو مبردة.

كما وصلت اسعار النوالين من ميناء شيكو الى ميناء السخنة نحو 1150 دولار للحاوية 20 قدم، و1500 دولار للحاوية 40 قدم، ومن ميناء وشنغهاي 1300 دولار 20 قدم، و1450 دولار للحاوية 40 قدم، ومن ميناء ونينجو للحاوية 20 قدم 1350 و1450 دولار للحاوية 40 قدم.

وتوقعت مصادر ملاحية، استقرار أسعار نوالين النقل البحري على نفس مستوى الحالى حتى نهاية عام 2023، بسبب انخفاض الطلب على النقل بالحاويات فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى قيود الاستيراد محلياً.

وقدرت غرفة ملاحة الإسكندرية متوسط تكلفة شحن الحاويات الواردة قياس 20 قدماً من دول جنوب وشرق آسيا إلى ميناء الإسكندرية ما بين 1225 دولاراً و1225، 1510 للحاوية قياس 40 قدماً، بينما سجلت تكلفة شحن الحاوية 20 قدماً من موانئ جنوب وشرق آسيا إلى ميناء السخنة حوالى 1600 دولار، 2660 دولار للحاوية قياس 40 قدماً.

وبلغ سعر شحن الحاوية قياس 20 قدماً من الخليج العربى والتى تشمل كلاً من (جبل على والإمارات والدمام والبحرين والكويت) إلى ميناء الإسكندرية حوالى 896 دولاراً، 1449 للحاوية قياس 40 قدماً، بينما بلغ سعر شحن الحاوية قياس 20 قدماً من موانئ الخليج العربى إلى ميناء دمياط وبورسعيد حوالى 638 دولاراً، 1117 دولاراً للحاوية قياس 40 قدماً.

وبلغ سعر شحن الحاوية قياس 20 قدماً من موانئ البحر الأحمر والتى تضم كلاً من (السعودية واليمن والسودان) إلى ميناءى دمياط وبورسعيد حوالى 638 دولاراً، 1117 دولاراً للحاوية قياس 40 قدماً، بينما وصل سعر شحن الحاوية قياس 20 قدماً من موانئ البحر الأحمر إلى ميناء السخنة حوالى 385 دولاراً، 665 دولاراً للحاوية قياس 40 قدماً.

وسجل سعر شحن الحاوية العادية قياس 20 قدماً من دول شمال أوروبا والتى تضم كلاً من (هولندا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا والنرويج والسويد والدنمارك وبولندا واستراليا) إلى ميناء الإسكندرية حوالى 314 يورو، 826 للحاوية الثلاجة، بينما بلغ سعر شحن الحاوية العادية 40 قدماً من المنطقة نفسها حوالى 483 دولاراً، و966 للحاوية الثلاجة.

ووصل سعر شحن الحاوية العادية قياس 20 قدماً من دول شرق البحر المتوسط البحر الأسود والتى تضم كلاً من (تركيا، لبنان وسوريا وفلسطين ورومانيا وروسيا بلغاريا) إلى ميناء الإسكندرية حوالى 386 دولاراً، و688 للحاوية الثلاجة، بينما سجل سعر شحن الحاوية العادية قياس 40 قدماً من المنطقة السابق ذكرها حوالى 676 دولاراً، و872 دولاراً للحاوية الثلاجة.