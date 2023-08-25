تعرف على أسعار النوالين من موانئ الصين إلى السخنة (جراف)

كشفت مصادر مطلعة بالخطوط الملاحية، عن وجود انخفاض ملحوظ في أسعار النوالين من الموانئ الصينية إلى الموانئ المصرية، خاصة ميناء السخنة، والذي يعد الوجهة الأساسية للواردات من الصين للسوق المصرية.

وأكدت البيانات التي حصلت عليها ” المال ” من الخطوط الملاحية، وصول سعر النولون إلى 1200 دولار للحاوية 20 و 40 قدما بين موانئ شنتشن، وشيكو، نانشا، وميناء جوانزو، والتي تستغرق قرابة 20 يوم إبحار حتى تصل للميناء المصري.

كما وصل سعر النولون من ميناء تشانجيانج في أقصى الطرف الجنوبي من مقاطعة قوانغدونج في البر الرئيسي للصين إلى ميناء السخنة 1300 دولار وتستغرق السفينة عدد أيام إبحار تصل إلى 25 يوما.

أما بالنسبة لسعر النولون فيصل من ميناء شنغهاي إلى ميناء السخنة بنحو 1400 دولار للحاوية 20 قدما و1500 دولار للحاوية 40 قدما وتستغرق فترة إبحار تصل إلى 25 يوما .

كما يصل سعر نولون نقل الحاوية بحرا من ميناء نينغبو تشوشان إلى ميناء السخنة نحو 1400 دولار للحاوية 20 أو 40 قدما وتستغرق إبحارا يصل إلى 24 يوما .

كما وصل سعر نقل الحاوية من ميناء ميناء تيانجين إلى ميناء السخنة إلى 1300 دولار للحاوية 20 قدما، و1400 دولار للحاوية 40 قدما، كما يصل وقت الإبحار إلى 33 يوما .

وحسب الخطوط الملاحية فقد بلغ سعر نقل الحاوية من ميناء شيامن الصيني إلى ميناء السخنة 1500 دولار للحاوية 20 و 40 قدما وتستغرق وقت الإبحار بواقع 30 يوما.

فيما بلغ سعر نقل الحاوية من ميناء فوتشو 1900 دولار للحاوية 20 قدما، و2000 دولار للحاوية 40 قدما، بينما تستغرق فترة الإبحار إلى 28 يوما.

كما يصل سعر نقل الحاويات من ميناء تشينغداو الصيني إلى ميناء السخنة 1200 دولار للحاوية 20 قدما و1400 دولار للحاوية 40 قدما وتستغرق وقت إبحار يصل إلى 32 يوما.

وكانت شركة Drewry المتخصصة في أعمال النقل البحري أعلنت مؤخرا عن هبوط في أسعار النوالين الخاصة بالحاويات عالميا خلال العام الجاري بنسبة كبيرة بمختلف الخطوط الملاحية.

وتوقعت الشركة أن تصل النوالين إلى نفس القيم المتوسطة كما في عام 2019 نهاية العام الجاري، وهو ما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية مختلفة من قبل شركات النقل.

كما بدأت الشركات العالمية ” حسب التقرير ” في مراجعة توقعاتها وأسعارها بالنسبة للشحنات الفورية وتلك الخاصة بعقود طويلة الأجل والمتوقع أن تلقى انخفاضات أيضا.

في الوقت نفسه، افترضت الشركة حدوث انخفاض في الطلب الأساسي على النقل، وزيادة في الحيازة المتاحة، حتى أكبر من تلك المقدرة سابقا، والأخيرة كنتيجة لحل الاختناقات وازدحام الموانئ التي حدثت خلال الأشهر الأخيرة.

كما أنه من المتوقع أن الخطوط الملاحية البحرية، ستستمر في جني الأرباح كما فعلت سابقا، لكنها في الوقت نفسه خفضت الأرباح المقدرة لشركات الحاويات نفسها بنسبة 51%طوال فترة 2022. – 2024.