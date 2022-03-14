تعرف على أسعار النوالين من موانئ الصين إلى مصر خلال أبريل (جراف)

شهدت أسعار النوالين البحرية تذبذبات واضحة خلال تعاملات شهر ابريل المقبل، وذلك بالنسبة للحاويات الـ20 و 40 قدم القادمة من الصين، وذلك مقارنة بأسعار شهر مارس الجاري ، وذلك وفقًا للنوالين البحرية الصادرة عن عدد من الخطوط الملاحية العاملة في نشاط الحاويات بين تلك الموانئ.

وترصد ”المال” متوسط أسعار النوالين البحرية من الموانئ الصينية إلى الموانئ المصرية وفقًا للخطوط الملاحية المتعاملة مع البضائع المصرية في هذا الشأن خلال تعاملات شهر ابريل.

ويصل متوسط سعر نقل الحاويات من ميناء نينغبو الصيني ”أهم الموانئ الصينية” إلى موانئ بورسعيد/ إلى قرابة 8100 دولار للحاوية 20 قدم ، مقابل 8750 دولارًا للحاوية خلال مارس ، و13700 دولار للحاوية 40 قدم، وذلك مقابل 14.25 ألف دولار للحاوية خلال مارس الجاري.

وإلى ميناء الإسكندرية بلغت 8100 دولار للحاوية 20 قدم بعد أن كانت 7750 دولارًا في مارس، و 13700 دولار للحاوية 40 قدم بعد أن 13.750 دولار للحاوية خلال تعاملات مارس، وإلى ميناء دمياط تصل إلى 8000 دولار للحاوية 20 قدم في ابريل مقابل 8350 دولارًا للحاوية خلال مارس، و11.250 دولار للحاوية 40 قدم مقابل 12250 دولار في مارس.

فيما بلغت سعر نقل الحاوية من هذا الميناء إلى ميناء السخنة بنحو 5200 دولار للحاوية 20 قدم، مقابل 5400 دولار خلال مارس، و 8000 دولار للحاوية 40 قدم مقابل 8050 دولارًا خلال مارس.

ويقع ميناء نينغبو تشوشان على بُعد 250 كيلومترًا جنوب شنغهاي وهو أحد الموانئ الصينية الرئيسية للشحن.

أما بالنسبة لنولون نقل الحاوية من ميناء خوانزو الصيني إلى ميناء دمياط فيصل سعر نقل الحاوية 20 قدم إلى 7600 دولار للحاوية وهي نفس معدلات مارس، وللحاوية 40 قدمًا قرابة 12250 دولار مقابل 12750 دولارًا للحاوية في مارس.

فيما بلغت إلى ميناء بورسعيد 7650 دولار للحاوية 20 قدم مقابل 7550 دولارًا خلال مارس، و12850 دولار للحاوية 40 قدم مقابل 13350 دولارًا للحاوية 40 خلال مارس.

ولميناء الإسكندرية بلغ نقل الحاوية 20 قدمًا 7600 دولار مقابل 7550 دولار خلال تعاملات مارس، و12850 دولار للحاوية 40 قدم مقابل 13350 دولارًا، وبالنسبة لميناء السخنة تصل إلى 5500 دولار للحاوية 20 قدم، مقابل 5350 دولارًا خلال مارس، و8000 دولار للحاوية 40 قدم مقابل8350 دولارًا خلال مارس.

يُذكر أن ميناء خوانزو هو الميناء البحري الرئيسي لمدينة قوانغتشو، في مقاطعة قوانغدونغ بالصين، ويتم تشغيل الميناء من قِبل شركة Guangzhou Port Group Co Ltd و هي شركة مملوكة للدولة تأسست في 26 فبراير 2004.

وبالنسبة لسعر نقل الحاوية من ميناء ميناء شنتشن لميناءي الإسكندرية وبورسعيد، فيصل سعر نقل الحاوية 20 قدمًا إلى 7850 بعد أن كان 7550 دولارًا للحاوية خلال مارس، و 14400 دولار للحاوية 40 قدم مقابل 13350 دولارًا خلال تعاملات مارس.

ولميناء دمياط فيصل سعر نقل الحاوية 20 قدمًا 7800 دولار للحاوية مقابل 7600 دولار، و 12250 دولار للحاوية 40 قدم مقابل 12750 دولارًا خلال شهر مارس، ولميناء السخنة بلغت للحاوية 20 قدمًا 7400 دولار مقابل 5150 دولارًا خلال مارس، و8000 دولار للحاوية 40 قدم مقابل 8250 دولارًا للحاوية خلال مارس.

ويقع ميناء مدينة شنجن في إحدى كبرى مدن مقاطعة قوانغدونغ، في جنوب جمهورية الصين الشعبية، وتحديدًا في الجزء الجنوبي من دلتا نهر اللؤلؤ بمقاطعة قوانغدونغ، قرب مصب نهر اللؤلؤ.

أما فيما يتعلق بنقل الحاوية من ميناء شنغهاي إلى الموانئ المصرية، فيصل للحاوية 20 قدمًا لموانئ الإسكندرية إلى 7600 دولار مقابل 8300 دولار خلال مارس، و 12850 دولار للحاوية 40 قدم مقابل 14250 دولار خلال مارس، وبالنسبة لميناء السخنة فيصل سعر نقل الحاوية 20 قدمًا إلى 5300 دولار 20 قدم مقابل 5950 دولارًا خلال مارس ، و8250 دولار للحاوية 40 قدم مقابل 9100 دولار للحاوية خلال مارس.

ويقع ميناء شنغهاي بجوار منطقة شنغهاي الصينية ويضم ميناء المياه العميقة وميناء نهر. وفي عام 2010 تفوّق ميناء شنغهاى على ميناء سنغافورة ليصبح الميناء الأكثر ازدحامًا في العالم بالنسبة للحاويات ويتعامل مع ميناء شنغهاى.

أما بالنسبة لأعمال نقل الحاويات لميناء تيانجين والذي يقع في منطقة بينهاى الجديدة في مدينة تيانجين المحاذية لبكين عاصمة الصين، فيصل سعر نقل الحاويات لميناء دمياط إلى 7800 دولار للحاوية 20 قدم، وذلك مقابل 8300 دولار خلال مارس، و12250 دولار للحاوية 40 قدم، مقابل 12750 دولارًا خلال مارس.

ولميناءي بورسعيد والإسكندرية يصل سعر نقل الحاوية 20 قدمًا إلى 7850 دولار مقابل 9000 دولار خلال مارس، وللحاوية 40 قدم 14500 دولار للحاوية مقابل 4750 دولارًا خلال مارس، ولميناء السخنة تصل إلى 7400 دولار للحاوية 20 قدم مقابل 7800 دولار مارس، و 8000 دولار للحاوية 40 قدم مقابل 9100 دولار خلال مارس.

و يمتاز موقع الميناء بأنه يربط شمال شرق آسيا ووسط وغرب آسيا، كما يعتبر بمثابة نقطة الانطلاق الشرقية للممرّ الاقتصادي بين الصين ومنغوليا وروسيا.

وبالنسبة للنوالين إلى ميناء تشينغداو فيصل سعر النوالين بها إلى ميناءي الإسكندرية وبورسعيد للحاوية 20 قدمًا لـ 7000 دولار مقابل 9000 دولار خلال مارس، و13950 دولار للحاوية 40 قدمًا مقابل 14750 دولارًا خلال مارس.

ولميناء دمياط 7500 دولار مقابل 8300 دولار للحاوية 20 قدمًا، و 12250 دولار للحاوية 40 قدم مقابل 12750 دولار خلال تعاملات مارس، ولميناء السخنة 5850 دولار للحاوية 20 قدم مقابل 7800 دولار للحاوية خلال مارس، و8400 دولار للحاوية 40 قدم مقابل 9100 دولار خلال مارس.