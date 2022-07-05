تعرف على أسعار النوالين من الصين إلى الموانئ المصرية (جراف)

شهدت أسعار النوالين البحرية استقرارا خاصة بالنسبة للبضائع المستوردة من الصين إلى الموانئ المصرية، وذلك وفقا للنوالين البحرية الصادرة عن عددا من الخطوط الملاحية.

حيث زادت من بعض الموانئ قراية 10%، بينما كانت هناك انخفاضات لموانئ أخرى بنحو 5% ، وذلك حسب قرب أو بعد الميناء بالنسبة للموانئ المصرية، وذلك مقارنة بأسعار شهر يونيه الماضي، حيث تعد الأسعار الجديدة لبعض الخطوط الملاحية سارية خلال يوليو الجاري.

وترصد ” المال ” متوسط أسعار النوالين البحرية من الموانئ الصينية إلى الموانئ المصرية وفقا للخطوط الملاحية المتعاملة مع البضائع المصرية في هذا الشأن والتي من أهمها خطوط هيونداي وكوسكو ويانج مينج.

ويصل متوسط سعر نقل الحاويات من ميناء نينغبو الصيني ” أهم الموانئ الصينية ” إلى موانئ الإسكندرية إلى قرابة 7150 دولار للحاوية 20 قدم و12.05 ألف دولار للحاوية 40 قدم والحاوية المبردة 40 قدم أيضا، بينما يصل سعر نقل الحاوية من نفس الميناء إلى ميناء السخنة 6350 دولار للحاوية 20 قدم ، 8600 للحاوية 40 قدم، بينما وصل سعر النولون من الميناء الصيني الى ميناء دمياط الى 7400 دولار للحاوية 20 قدم، و11.05 ألف دولار للحاوية 40 قدم ، والى ميناء بورسعيد 7550 دولار للحاوية 20 قدم و12.9 ألف دولار للحاوية 40 قدم.

ويقع ميناء نينغبو تشوشان على بعد 250 كيلومتراً جنوب شنغهاي وهو أحد الموانئ الصينية الرئيسية للشحن .

أما بالنسبة لسعر نقل الحاويات من ميناء شيكو الصيني إلى ميناء الإسكندرية فيصل إلى 7300 دولار للحاوية 20 قدم، و12.3 ألف دولار للحاوية 40 قدم ، بينما يصل سعر نقل الحاوية من نفس الميناء إلى ميناء السخنة إلى 6800 دولار للحاوية 20 قدم، و8300 للحاوية 40 قدم، فيما يصل الى ميناء دمياط بواقع 7150 دولار للحاوية 20 قدم، و10.9 ألف دولار للحاوية 40 قدم، الى موانئ بورسعيد يصل سعر نقل الحاوية الى 7300 دولار للحاوية 20 قدم و12.3 ألف دولار للحاوية 40 قدم.

أما بالنسبة لنولون نقل الحاوية من ميناء خوانزو الصيني الى موانئ الإسكندرية فتصل إلى 7200 دولار للحاوية 20 قدم، و12.5 ألف دولار للحاوية 40 قدم ، وبالنسبة لميناء السخنة فتصل إلى 6900 دولار للحاوية 20 قدم، و8950 دولار للحاوية 40 قدم، بالاضافة الى وصول سعر نقل الحاوية 20 قدم الى 7150 دولار و11.8 ألف دولار للحاوية 40 قدم لميناء دمياط، أما بالنسبة لموانئ بورسعيد فيصل سعر نقل الحاوية 20 قدم الى 7150 دولار للحاوية، و11.8 ألف حاوية 40 قدم.

يذكر أن ميناء خوانزو هو الميناء البحري الرئيسي لمدينة قوانغتشو، في مقاطعة قوانغدونغ بالصين، ويتم تشغيل الميناء من قبل شركة Guangzhou Port Group Co. Ltd وهى شركة مملوكة للدولة، وتأسست الشركة في 26 فبراير 2004.

وبالنسبة لسعر نقل الحاوية من ميناء ميناء شنتشن إلى الإسكندرية فيصل سعر نقل الحاوية 20 قدم إلى 7550 دولار للحاوية، و12.5 ألف دولار للحاوية 40 قدم، أما لميناء السخنة فبلغت للحاوية 20 قدم إلى 7250 دولار للحاوية 20 قدم، و8950 دولار للحاوية 40 قدم، ولميناء دمياط بلغ سعر نقل الحاوية 20 قدم 7300 دولار، و11.6 ألف دولار للحاوية 40 قدم، ولموانئ بورسعيد 7550 دولار للحاوية 20 قدم، و12.5 ألف للحاوية 40 قدم.

ويقع ميناء مدينة شنجن يقع في احدى أكبر مدن مقاطعة قوانغدونغ، في جنوب جمهورية الصين الشعبية، وتحديدا في الجزء الجنوبي من دلتا نهر اللؤلؤ في مقاطعة قوانغدونغ، قرب مصب نهر اللؤلؤ.

أما فيما يتعلق بنقل الحاوية من ميناء شنغهاي إلى الموانئ المصرية، فيصل للحاوية 20 قدم لميناء دمياط إلى 7150 دولار، و11.7 ألف دولار للحاوية 40 قدم ، وبالنسبة لميناء السخنة فيصل سعر نقل الحاوية 20 قدم 6800 دولار، و9.25 ألف دولار للحاوية 40 قدم، ولميناء الإسكندرية فيصل سعر نقل الحاوية 20 قدم 7550 دولار للحاوية، و12.5 ألف دولار للحاوية 40 قدم، ولموانئ بورسعيد وصل سعر نقل الحاوية 7400 دولار للحاوية 20 قدم، و12.15 ألف دولار للحاوية 40 قدم.

ويقع ميناء شنغهاي بجوار منطقة شنغهاي الصينية ويضم ميناء المياه العميقة وميناء نهر.وفي عام 2010، تفوق ميناء شنغهاى على ميناء سنغافورة ليصبح الميناء الأكثر ازدحاما في العالم بالنسبة للحاويات ويتعامل مع ميناء شانغهاى.

وبالنسبة لنولون النقل الحاويات من ميناء يانتيان الصيني الى ميناء السخنة فوصل سعر نقل الحاوية 20 قدم الى 6850 دولار ، و8350 دولار للحاوية 40 قدم، ولميناء دمياط بلغ لنقل الحاوية 20 قدم قرابة 7150 دولار، و10.9 ألف دولار للحاوية 40 قدم، ولميناء بورسعيد وصل سعر نقل الحاوية 20 قدم 7150 دولار، و11.8 ألف دولار للحاوية 40 قدم، ولميناء الاسكندرية بلغت 7200 دولار للحاوية 20 قدم، و 12.5 ألف دولار للحاوية 40 قدم.

وبالنسبة لنولون النقل الحاويات من ميناء هونج كونج الصيني الى ميناء السخنة فوصل سعر نقل الحاوية 20 قدم الى 6850 دولار ، و8950 دولار للحاوية 40 قدم، ولميناء دمياط بلغ لنقل الحاوية 20 قدم قرابة 7150 دولار، و11 ألف دولار للحاوية 40 قدم، ولميناء بورسعيد وصل سعر نقل الحاوية 20 قدم 7150 دولار، و12 ألف دولار للحاوية 40 قدم، ولميناء الاسكندرية بلغت 7200 دولار للحاوية 20 قدم، و 12.6 ألف دولار للحاوية 40 قدم.

وبالنسبة لنولون النقل الحاويات من ميناء تشينغداو الصيني الى ميناء السخنة فوصل سعر نقل الحاوية 20 قدم الى 6550 دولار ، و9100 دولار للحاوية 40 قدم، ولميناء دمياط بلغ لنقل الحاوية 20 قدم قرابة 7600 دولار، و11.3 ألف دولار للحاوية 40 قدم، ولميناء بورسعيد وصل سعر نقل الحاوية 20 قدم 7600 دولار، و12.7 ألف دولار للحاوية 40 قدم، ولميناء الاسكندرية بلغت 7800 دولار للحاوية 20 قدم، و 12.75 ألف دولار للحاوية 40 قدم.