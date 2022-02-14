نقل وملاحة

تعرف على أسعار النوالين بين الموانئ الصينية والمصرية

أهمها خطوط هيونداي وكوسكو ويانج مينج
السيد فؤاد 8:46 م, الأثنين, 14 فبراير 22 8:46 م, الأثنين, 14 فبراير 22

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شهدت أسعار النوالين البحرية ارتفاعات خاصة  بالنسبة للبضائع المستوردة من الصين إلى الموانئ المصرية، وذلك وفقا للنوالين البحرية الصادرة عن عددا من الخطوط الملاحية.

وترصد ” المال ” متوسط أسعار النوالين البحرية من الموانئ الصينية إلى الموانئ المصرية وفقا للخطوط الملاحية المتعاملة مع البضائع المصرية في هذا الشأن والتي من أهمها خطوط هيونداي وكوسكو ويانج مينج .

ويصل متوسط سعر نقل الحاويات من ميناء نينغبو الصيني ” أهم الموانئ الصينية ” إلى موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد إلى قرابة  8550 دولار للحاوية 20 قدم ، و14.25 ألف دولار للحاوية 40 قدم والحاوية المبردة 40 قدم أيضا، بينما يصل سعر نقل الحاوية من نفس الميناء إلى ميناء السخنة 6100 دولار للحاوية 20 قدم ، 8750 للحاوية 40 قدم .

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ويقع ميناء نينغبو تشوشان على بعد 250 كيلومتراً جنوب شنغهاي وهو أحد الموانئ الصينية الرئيسية للشحن .

أما بالنسبة لسعر نقل الحاويات من ميناء شيكو الصيني إلى ميناء الإسكندرية ودمياط وبورسعيد فيصل إلى 7550 دولار للحاوية 20 قدم، و13350 دولار للحاوية 40 قدم ، بينما يصل سعر نقل الحاوية من نفس الميناء إلى ميناء السخنة إلى 5600 دولار للحاوية 20 قدم، و9100 للحاوية 40 قدم.

أما بالنسبة لنولون نقل الحاوية من ميناء خوانزو الصيني الى موانئ دمياط والإسكندرية وبورسعيد فتصل إلى 7550 دولار للحاوية 20 قدم، و13350 دولار للحاوية 40 قدم ، وبالنسبة لميناء السخنة فتصل إلى 6150 دولار للحاوية 20 قدم، و8750 دولار للحاوية 40 قدم.

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يذكر أن ميناء خوانزو هو الميناء البحري الرئيسي لمدينة قوانغتشو، في مقاطعة قوانغدونغ بالصين، ويتم تشغيل الميناء من قبل شركة Guangzhou Port Group Co. Ltd  وهى شركة مملوكة للدولة، وتأسست الشركة في 26 فبراير 2004.

وبالنسبة لسعر نقل الحاوية من ميناء ميناء شنتشن إلى موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط فيصل سعر نقل الحاوية 20 قدم إلى 7550 دولار للحاوية، و13350 دولار للحاوية 40 قدم، أما لميناء السخنة فبلغت للحاوية 20 قدم إلى 5600 دولار للحاوية 20 قدم، و9100 دولار للحاوية 40 قدم.

ويقع ميناء مدينة شنجن يقع في احدى أكبر مدن مقاطعة قوانغدونغ، في جنوب جمهورية الصين الشعبية، وتحديدا في الجزء الجنوبي من دلتا نهر اللؤلؤ في مقاطعة قوانغدونغ، قرب مصب نهر اللؤلؤ.

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أما فيما يتعلق بنقل الحاوية من ميناء شنغهاي إلى الموانئ المصرية، فيصل للحاوية 20 قدم لموانئ الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط إلى 8300 دولار، و14250 دولار للحاوية 40 قدم ، وبالنسبة لميناء السخنة فيصل سعر نقل الحاوية 20 قدم 5800 دولار، و8300 دولار للحاوية 40 قدم.

ويقع ميناء شنغهاي بجوار منطقة شنغهاي الصينية ويضم ميناء المياه العميقة وميناء نهر.وفي عام 2010، تفوق ميناء شنغهاى على ميناء سنغافورة ليصبح الميناء الأكثر ازدحاما في العالم بالنسبة للحاويات ويتعامل مع ميناء شانغهاى.

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بقلم السيد فؤاد

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