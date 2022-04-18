شهدت أسعار النوالين البحرية انخفاضا ملحوظا بالنسبة للبضائع المستوردة من الصين إلى الموانئ المصرية، وذلك وفقا للنوالين البحرية الصادرة عن عددا من الخطوط الملاحية.

وترصد ” المال ” حسب نشرة صادرة عن عددا من الخطوط الملاحية، أن متوسط أسعار النوالين البحرية شهد إنخفاضا ملحوظا بعد تراجع الطلب بما أدى إلى تخفيض الأسعار حتى نهاية شهر ابريل الجاري .

وتشمل النوالين البحرية من ميناءي شنتشن ونانشا الصينيين إلى ميناء السخنة 3500 دولار للحاوية 20 قدم ، و4900 دولار للحاوية 40 قدم.

كما يتم نقل الحاوية 20 قدم من ميناء شيامن الصيني إلى ميناء السخنة بنحو 4400 دولار للحاوية 20 قدم، و5500 دولار للحاوية 20 قدم.

وذهبت الخطوط الملاحية إلى سعر نقل الحاوية 20 قدم من ميناء نينغبو الصيني إلى ميناء السخنة إلى 4700 دولار، فيما سعر نقل الحاوية 40 قدم إلى 5800 دولار .

فيما وصل سعر نولون نقل الحاوية 20 قدم من ميناء تيانجين الصيني إلى ميناء السخنة 4800 دولار، فيما تصل إلى 5800 دولار للحاوية 40 قدم.

وبالنسبة لنقل الحاويات من ميناءي شنتشن ونانشا الصينيين إلى ميناء دمياط قرابة 7400 دولار للحاوية 20 قدم، و10800 دولار للحاوية 40 قدم ، بينما يصل سعر نقل الحاوية 20 قدم من ميناءي تشينغداو وتيانجين الصينيين إلى ميناء دمياط إلى حوالي 6800 دولار للحاوية، و10800 دولار للحاوية 40 قدم حتى نهاية ابريل.

كما تصل سعر نقل الحاويات بحريا من ميناءي شنتشن الصيني إلى ميناء الإسكندرية قرابة 7300 دولار للحاوية 20 قدم، و12900 دولار للحاوية 40 قدم.

فيما تصل سعر نقل الحاوية 20 قدم من ميناء نانشا الصيني لميناء الإسكندرية إلى 7500 دولار للحاوية 20 قدم، و12700 دولار للحاوية 40 قدم.

كما وصلت أسعار النوالين من ميناء تشينغداو الصيني إلى ميناء الإسكندرية 6700 دولار للحاوية 20 قدم، و12600 دولار للحاوية 40 قدم، ومن ميناء تيانجين 6900 دولار للحاوية 20 قدم، و11300 دولار للحاوية 40 قدم.

وبالنسبة لنقل الحاويات من ميناء شنتشن الصيني إلى موانئ بورسعيد فتصل بالنسبة للحاوية 20 قدم قرابة 7300 دولار ، 11800 دولار للحاوية 40 قدم، ومن ميناء نينغبو الصيني إلى موانئ بورسعيد فوصل سعر نقل الحاوية 20 قدم 7500 دولار، وبالنسبة للحاويات 40 قدم وصل سعر نقلها 12700 دولار .

كما وصل سعر نقل الحاوية من ميناء تشينغداو الصيني إلى موانئ بورسعيد 6700 دولار للحاوية 20 قدم، و12600 دولار للحاوية 40 قدم ، ومن ميناء تيانجين الصيني إلى موانئ بورسعيد قرابة 6900 دولار للحاوية 20 قدم ، و13000 دولار للحاوية 40 قدم.