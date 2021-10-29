تعرف على أسعار النوالين البحرية من الموانئ الصينية إلى المصرية خلال نوفمبر المقبل (مستند)

وصول سعر نقل الحاويات من الصين الى الإسكندرية ما يزيد عن 15 ألف دولار

وضع عدد من شركات التوكيلات الملاحية أسعار النوالين البحرية لشهر نوفمبر المقبل خاصة للبضائع المنقولة من منطقة جنوب شرق آسيا والصين إلى الموانئ المصرية.

ورصدت الصين أهم تلك الأسعار والتي استمرت في حالة تصاعدية خلال تعاملات نوفمبر المقبل، بعد موجة الزيادات في أسعار النوالين التي بدأت خلال العام الجاري لتزيد بنسبة تراوحت من 300 – 400% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراوحت أسعار النقل من ميناء نينجو الصيني إلى ميناء السخنة بواقع 5200 دولار للحاوية 20 قدم و8350 دولار للحاوية 40 قدما ، فيما وصلت إلى ميناء دمياط 9500 دولار للحاوية 20 قدما و12200 دولار للحاوية 40 قدما.

فيما وصلت أسعار نقل الحاوية من ميناء نينجو الصيني إلى ميناء الإسكندرية للحاوية 20 قدما إلى 7580 دولارا، و15 ألف دولار للحاوية 40 قدما، وفيما بلغت لميناء غرب بورسعيد 9200 دولار للحاوية 20 قدما، و16150 دولارا للحاوية 40 قدما.

فيما بلغت أسعار نقل الحاويات من ميناء شينغهاي إلى ميناء السخنة، بواقع 5500 دولار للحاوية 20 قدما، و875 دولارا للحاوية 40 قدما، ولميناء دمياط 9500 دولارا للحاوية 20 قدما، و12200 دولار للحاوية 40 قدما، فيما بلغ سعر نقل الحاوية لميناء الإسكندرية إلى 7800 دولار للحاوية 20 قدما و 15 ألف دولار للحاوية 40 قدما، فيما بلغت لميناء غرب بورسعيد 9250 دولار للحاوية 20 قدما، و16150 دولارا للحاوية 40 قدما.

أما بالنسبة لنقل الحاويات من ميناء كينجداو الصيني للموانئ المصرية، فبلغ سعر نقل الحاوية 20 قدما لميناء السخنة 7100 دولار، و9150 دولارا للحاوية 40 قدما، بينما لميناء دمياط بلغ 9500 دولار للحاوية 20 قدما، 12200 دولار للحاوية 40 قدما، فيما بلغ لميناء الإسكندرية 8000 دولار للحاوية 20 قدما، و14850 دولارا للحاوية 40 قدما.

أما لميناء غرب بورسعيد فبلغ سعر نقل الحاوية من ميناء كينجداو الصيني إلى 8200 دولار للحاوية 20 قدما، و14800 دولار للحاوية 40 قدما.

أما بالنسبة لأسعار نقل الحاويات من ميناء قوانغتشو الصيني فوصلت إلى 5150 دولارا للحاوية 40 قدما لميناء السخنة، و8300 دولار للحاوية 40 قدما، بينما بلغت لميناء دمياط إلى 9500 دولار للحاوية 20 قدما، و12200 دولار للحاوية 40 قدما.

بينما بلغت أسعار نقل الحاوية 40 قدما من ميناء قوانغتشو الصيني لميناء الإسكندرية إلى 8000 دولار للحاوية 40 قدما، و14850 دولارا للحاوية 40 قدما، ولميناء غرب بورسعيد بلغت 7900 دولار للحاوية 20 قدما، و14350 دولارا للحاوية 40 قدما.

أما للحاويات القادمة من ميناء شنجن الصيني فبلغ سعر نقل الحاوية إلى ميناء السخنة 5150 دولارا للحاوية 20 قدما، و8300 دولار للحاوية 40 قدما، ولميناء دمياط بلغ سعر نقل الحاوية إلى 9500 دولار للحاوية 20 قدما، و12200 دولار للحاوية 40 قدما، و8000 دولار للحاوية 20 قدما لميناء الإسكندرية، و14850 دولارا للحاوية 40 قدما ، فيما بلغ سعر نقل الحاوية لميناء غرب بورسعيد إلى 7900 دولار للحاوية 20 قدما و14350 دولارا للحاوية 40 قدما.

بينما بلغ سعر نقل الحاوية من ميناء شيامن الصيني إلى ميناء السخنة الى 7000 دولار للحاوية 20 قدما، و9100 دولار للحاوية 40 قدما، ولميناء دمياط بلغت 9500 دولار للحاوية 20 قدما، و12200 دولار للحاوية 40 قدما، أما لميناء الإسكندرية فبلغ 8300 دولار للحاوية 20 قدما، و15200 دولار للحاوية 40 قدما، ولميناء غرب بورسعيد 9000 دولار للحاوية 20 قدما، و15500 دولار للحاوية 40 قدما.

اما سعر نقل الحاويات من ميناء تيانجين الصيني الى ميناء السخنة فبلغ 7500 دولار للحاوية 20 قدما، و9350 دولارا للحاوية 40 قدما، ولميناء دمياط بلغ 9500 دولار للحاوية 20 قدما، و12200 دولار للحاوية 40 قدما.

فيما بلغ لميناء الإسكندرية إلى 8150 دولارا للحاوية 20 قدما، و15200 دولار للحاوية 40 قدما، أما لميناء غرب بورسعيد فبلغ 8700 دولار للحاوية 20 قدما، و15150 دولار للحاوية 40 قدما.

وتختلف الأسعار وفقًا لكل ميناء حيث تزيد سعر نقل الحاويات القادمة من مينائي تيانجين وكينجداو ونينجبو، بينما تنخفض أسعار نقل الحاويات من القادمة من موانئ جوانجزو وشينغهاي بقرابة ألف دولار للحاوية.

كانت غرفة ملاحة الإسكندرية وضعت متوسطًا لأسعار نوالين النقل البحري خلال 3 أشهر قادمة تضم كلًا من (يوليو ، وأغسطس ، وسبتمبر)، لمختلف البضائع من ناحية، إضافة إلى مختلف عدد من الدول التي يتم الاستيراد منها للسوق المصرية.

جاء ذلك في ضوء البروتوكول الذي وقعته غرفة ملاحة الإسكندرية مع مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك، لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى.