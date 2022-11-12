تعرف على أسعار الميكروباص في مصر بعد الزيادات الأخيرة

رصدت “المال” قائمة أحدث أسعار الميكروباص في مصر، خاصة بعد الزيادات الأخيرة التى أقرتها شركات السيارات على خلفية ارتفاع التكلفة وزيادة أسعار الصرف وعلى رأسها “الدولار” الذى تخطى حاجز 24 جنيهًا في البنوك خلال نوفمبر الحالى.

أسعار ميكروباص جولدن دراجون

قررت المجموعة العربية للتجارة والتوزيع «القصراوي جروب»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «جولدن دراجون، وجاك»، تحريك أسعار الميكروباص جولدن دراجون بمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وبحسب القائمة السعرية الصاردة عن «القصراوي جروب»، قفزت أسعار ميكروباص جولدن دراجون الفئة الأولى «البنزين- عادى» إلى 455 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية «بنزين- مكيف» بنحو 475 ألف جنيه في السوق المحلية.

وارتفعت أسعار الميكروباص «جولدن دراجون» فئة «ديزل- عادى» إلى 505 ألف جنيه، وحددت فئة «ديزل – مكيف» بنحو 525 ألف جنيه.

وصعدت أسعار ميكروباصات «جولدن دراجون» الفئة الكاملة «ديزل- مكييف» إلى 510 آلاف جنيه خلال الشهر الحالى.

أسعار ميكروباص جوى لونج 2023

أعلنت شركة «جنرال مصر»، الوكيل المحلي للعلامة الصينية «جوي لونج»، عن طرح الموديلات الجديدة لميكروباص «جوى لونج» في مصر.

حددت أسعار ميكروباص «جوى لونج A3» موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 379 إلى 419 ألف جنيه.

وقدرت أسعار ميكروباص «جوي لونج» فئة «سقف وسط» بقيمة تتراوح بين 499.9 إلى 569.9 ألف جنيه.

أما عن أسعار ميكروباص «جوى لونج» فئة «سقف عالي» فتراوحت بين 599.9 إلى 714.9 ألف جنيه.

أسعار ميكروباص تويوتا هايس

كشفت شركة «تويوتا إيجيبت» عن أسعار ميكروباص تويوتا هايس الفئة الأولى بقيمة بلغت 705 آلاف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بـ720 ألف جنيه.

وقدرت أسعار ميكروباص تويوتا هايس الفئة الأعلى بنحو 785 ألف جنيه خلال نوفمبر الحالى.

أسعار ميكروباص كينج لونج

أكد أحد موزعى «كينج لونج» أن الأسعار المتداولة لميكروباص «كينج لونج» تم تسعيرها من قبل الموزعين والتجار.

ورصدت “المال” قائمة أسعار ميكروباص كينج لونج لدى الموزعين والتجار؛ كالنحو التالي: