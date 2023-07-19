تعرف على أسعار الميكروباص في مبادرة الإحلال خلال يوليو

أعلنت مبادرة إحلال السيارات عبر موقعها الإلكتروني، عن استقرار أسعار مركبات النقل الجماعي «الميكروباص» لمختلف العلامات التجارية المشاركة في المبادرة.

وترصد “المال” قائمة أسعار الميكرباصات المشاركة في مبادرة إحلال السيارات خلال يوليو الحالى.

أسعار ميكروباص كينج لونج فى مبادرة الإحلال

أبقت شركة «كينج لونج إيجيبت» لتجميع السيارات التجارية، على أسعار ميكروباص كينج لونج التى يتم إنتاجية وتوريده فى مبادرة إحلال السيارات عبر فئتين بقيمة تتراوح بين 415 إلى 440 ألف جنيه.

أسعار ميكروباص فوتون فى مبادرة إحلال السيارات

استقرت أسعار مركبات النقل الجماعي ميكروباص فوتون C2المشاركة في مبادرة إحلال السيارات خلال يوليو الحالى.

وبحسب الموقع الرسمي لمبادرة الإحلال، فإن شركة «وسائل توزيع النقل TVD» الموزع الحصري للعلامة الصينية «فوتون»، فقد حددت أسعار ميكروباص فوتون C2 بسعر 599 ألفًا و880 جنيهًا.

أسعار ميكروباص زميكس فى مبادرة الإحلال

أبقت الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات «إيبام» الوكيل المحلي لـ«زميكس»، على أسعار ميكروباص زميكس المطروحة في مبادرة إحلال السيارات خلال يوليو الحالى.

وتطرح «إيبام» ميكروباصات «زميكس» فى مبادرة الإحلال عبر فئتين بأسعار تبدأ من 420 إلى 445 ألف جنيه.

أسعار ميكروباص جولدن دراجون فى إحلال السيارات

استقرت أسعار ميكروباص «جولدن دراجون» التى يتم إنتاجة وتوريدة من قبل المجموعة العربية للتجارة “القصراوي جروب” الوكيل المحلى للعلامة الصينية فى مصر.

وقدم ميكروباص «جولدن دراجون» في مبادرة الإحلال عبر فئة واحدة بسعر 454 ألف جنيه.