تعرف على أسعار الميكروباص بعد الزيادات الأخيرة خلال مارس

رصدت “المال” التغيرات التى شهدتها أسعار الميكروباص في مصر، بعد الزيادات التى أقرتها العديد من شركات السيارات خلال مارس الحالى.

أسعار ميكروباص كينج لونج

وأعلنت شركة «الحبيب للتجارة والتوزيع» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «كينج لونج»، عن الأسعار الجديدة لمركبات النقل الجماعي ميكروباص كينج لونج ذات النسخة “المستوردة” والتي يتم تقديمها عبر 6 فئات بأسعار تبدأ من 495 إلى 600 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

فيما تقدم ميكروباصات

أسعار ميكروباص جولدن دراجون 2023

ذات النسخة المجمعة محليًا عبر 6 فئات بقيمة تتراوح بين 435 إلى 525 ألف جنيه.

أرسلت المجموعة العربية للتجارة والتوزيع «القصراوي جروب»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «جولدن دراجون، وجاك»، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة والتي تضمنت زيادات في أسعار ميكروباص جولدن دراجون بمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «القصراوي جروب»، قفزت أسعار ميكروباص جولدن دراجون الفئة الأولى «البنزين- عادى» إلى 514 ألف جنيه، وصعدت الفئة الثانية «بنزين- مكيف» إلى 534 ألف جنيه في السوق المحلية.

وارتفعت أسعار الميكروباص «جولدن دراجون» فئة «ديزل- عادى» إلى 569 ألف جنيه، وسعرت فئة «ديزل – مكيف» بنحو 589 ألف جنيه.

فيما صعدت أسعار ميكروباصات «جولدن دراجون» الفئة الكاملة «ديزل- مكييف» إلى 575 ألف جنيه خلال الشهر الحالى.

أسعار ميكروباص جولدن دراجون المجمعة محليًا

حددت المجموعة العربية للتجارة والتوزيع أسعار سيارات ميكروباص جولدن دراجون ذات النسخة المجمعة محليًا – الفئة الأولى- بقيمة بلغت 395 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 405 آلاف خلال الشهر الحالى.

أسعار ميكروباص فوتون C2

أخطرت شركة “وسائل توزيع النقل TVD” الوكيل المحلى المحلى للعلامات التجارية «فوتون، وjmc” شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار ميكروباص فوتون C2 -ذات النسخة المجمعة محليًا- والتى يتم تقديمها عبر فئة واحدة فى السوق المحلية.

وقفزت أسعار ميكروباص فوتون C2 إلى 599 ألف جنيه خلال مارس الحالى، بدلاً من 547 ألف فى فبراير الماضى.

أسعار ميكروباص تويوتا هايس

أعلنت شركة «تويوتا إيجيبت» عن أحدث أسعار ميكروباص تويوتا هايس المطروحة داخل السوق المحلية

وبحسب القائمة السعرية المعلنة عن موقع «تويوتا مصر»، صعدت أسعار ميكروباص تويوتا هايس الفئة الأولى إلى 870 ألف جنيه، وقفزت الفئة الثانية إلى 875 ألف جنيه.

وقدرت أسعار ميكروباص تويوتا هايس الفئة الأعلى بنحو 900 ألف جنيه خلال مارس الحالى.