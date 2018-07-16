سيــارات

تعرف على أسعار الميكروباصات خلال يوليو

المال - خاصسجلت أسعار ميكروباصات "جولدن دراجون" و"تويوتا" - ارتفاعا - بمقدار يتراوح ما بين 10 و20 ألف جنيه بمختلف الفئات، في حين استقرت أسعار  ميكروباصات"جنبي" و"كينج لونج" عند مستوياتها دون تغيير؛ وذلك وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن الوكلاء خلال يوليو الحالي.وبلغت أسعار ميكروباصات جولد
3:59 م, الأثنين, 16 يوليو 18 3:59 م, الأثنين, 16 يوليو 18

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المال – خاص

سجلت أسعار ميكروباصات “جولدن دراجون” و”تويوتا” – ارتفاعا – بمقدار يتراوح ما بين 10 و20 ألف جنيه بمختلف الفئات، في حين استقرت أسعار  ميكروباصات”جنبي” و”كينج لونج” عند مستوياتها دون تغيير؛ وذلك وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن الوكلاء خلال يوليو الحالي.

وبلغت أسعار ميكروباصات جولدن دراجون “HAICE” الفئة اﻷولي “بنزين” نحو 250 ألفا، فيما صعدت أسعار الفئة اﻷعلي فئة “مكييف – بنزين” إلى 270 ألفا بدلا من 260 ألف، وارتفعت أسعار جولدن دراجون فئة “السولار” إلي 285 ألفا مقارنة بـ 275 سابقًا.

وقفزت أسعار ميكروباصات “تويوتا” فئة “M33” بمقدار  20 ألف جنيه، لتصل إلي 700 ألفا بدلا من 680 ألفا.

واستقرت أسعار ميكروباصات كينج لونج فئة 14 راكب فئة “بنزين” عند مستوى 230 ألفا، وجاءت أسعار جنبي “H2” بسعر 410 ألفا.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”؛ استحوذت ميكروباصات “كينج لونج” على الحصة السوقية اﻷكبر لمبيعات الميكروباصات خلال الخمسة أشهر اﻷولي من العام الحالي، بنسبة 50% بإجمالى 1018 وحدة، وتبعتها “تويوتا” بحصة 32% مسجلة 638 مركبة.

وبلغت مبيعات ميكروباصات جنبي “JINBEI HAISE” حصة سوقية قدرها 13% بواقع 270 وحدة|، وتلتها شيفروليه “GM- QKR Bus” بحصة 3.6% بعد تمكنها من بيع 60 مركبة.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار الميكروباصات اﻷكثر انتشاراً خلال يوليو:

العلامة

الميكروباص

نظم التشغيل

أسعار يونيو

أسعار يوليو

مقدار التغيير/ بألف جنيه

GOLDEN

DRAGON

HAICE

بنزين

بنزين- تكييف

ديزل- تكييف

250

260

275

250

270

285

0

10

10

JINBEI

H2

بنزين- تكييف

410

410

0

King Long

XMQ6500E

ديزل

230

230

0

TOYOTA

HAICE

ديزل- مكيف “M33

680

700

20

المصدر: وكلاء السيارات                 القيمة: بألف جنيه

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