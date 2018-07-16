تعرف على أسعار الميكروباصات خلال يوليو

المال – خاص
سجلت أسعار ميكروباصات “جولدن دراجون” و”تويوتا” – ارتفاعا – بمقدار يتراوح ما بين 10 و20 ألف جنيه بمختلف الفئات، في حين استقرت أسعار ميكروباصات”جنبي” و”كينج لونج” عند مستوياتها دون تغيير؛ وذلك وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن الوكلاء خلال يوليو الحالي.
وبلغت أسعار ميكروباصات جولدن دراجون “HAICE” الفئة اﻷولي “بنزين” نحو 250 ألفا، فيما صعدت أسعار الفئة اﻷعلي فئة “مكييف – بنزين” إلى 270 ألفا بدلا من 260 ألف، وارتفعت أسعار جولدن دراجون فئة “السولار” إلي 285 ألفا مقارنة بـ 275 سابقًا.
وقفزت أسعار ميكروباصات “تويوتا” فئة “M33” بمقدار 20 ألف جنيه، لتصل إلي 700 ألفا بدلا من 680 ألفا.
واستقرت أسعار ميكروباصات كينج لونج فئة 14 راكب فئة “بنزين” عند مستوى 230 ألفا، وجاءت أسعار جنبي “H2” بسعر 410 ألفا.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”؛ استحوذت ميكروباصات “كينج لونج” على الحصة السوقية اﻷكبر لمبيعات الميكروباصات خلال الخمسة أشهر اﻷولي من العام الحالي، بنسبة 50% بإجمالى 1018 وحدة، وتبعتها “تويوتا” بحصة 32% مسجلة 638 مركبة.
وبلغت مبيعات ميكروباصات جنبي “JINBEI HAISE” حصة سوقية قدرها 13% بواقع 270 وحدة|، وتلتها شيفروليه “GM- QKR Bus” بحصة 3.6% بعد تمكنها من بيع 60 مركبة.
ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار الميكروباصات اﻷكثر انتشاراً خلال يوليو:
العلامة
الميكروباص
نظم التشغيل
أسعار يونيو
أسعار يوليو
مقدار التغيير/ بألف جنيه
GOLDEN
DRAGON
HAICE
بنزين
بنزين- تكييف
ديزل- تكييف
250
260
275
250
270
285
0
10
10
JINBEI
H2
بنزين- تكييف
410
410
0
King Long
XMQ6500E
ديزل
230
230
0
TOYOTA
HAICE
ديزل- مكيف “M33 “
680
700
20
المصدر: وكلاء السيارات القيمة: بألف جنيه