تعرف على أسعار الميكروباصات اﻷكثر انتشارًا في أبريل

المال - خاصرصدت "المال" قائمة أسعار الميكروباصات اﻷكثر انتشارًا بالسوق المحلية؛ إذ تراوحت ما بين 197 و 685 ألف جنيه، طبقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات خلال أبريل الحالي.أسعار ميكروباصات تويوتاصعدت أسعار ميكروباصات تويوتا فئة "m 31" إلى 670 ألفا بدلاً من 645 ألفا، كما ارتفعت أسعار

المال – خاص

رصدت “المال” قائمة أسعار الميكروباصات اﻷكثر انتشارًا بالسوق المحلية؛ إذ تراوحت ما بين 197 و 685 ألف جنيه، طبقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات خلال أبريل الحالي.

أسعار ميكروباصات تويوتا

صعدت أسعار ميكروباصات تويوتا فئة “m 31” إلى 670 ألفا بدلاً من 645 ألفا، كما ارتفعت أسعار تويوتا فئة “m 33” إلى 685 ألفا مقابل 655 ألفا خلال مارس الماضي.

أسعار ميكروباصات جولدن دراجون

وسجلت أسعار ميكروباصات جولدن دراجون فئة اﻷولي العاملة بنظم تشغيل البنزين نحو 215 ألفا مقارنة بـ197 ألفا، وارتفعت أسعار جولدن دراجون الفئة الثانية “تكييف” 231 ألفا مقابل 210 آلاف، فيما بلغت أسعار ميكروباصات جولدن دراجون الفئة اﻷولي العاملة بنظم تشغيل الديزل نحو 235 ألفا، وقدرت أسعار الفئة الثانية “مكييف” قيمة 250 ألف جنيه خلال أبريل الجاري.

أسعار ميكروباصات بريليانس

استقرت أسعار ميكروباصات بريليانس عند مستوياتها بمختلف الفئات – لتبلغ أسعار “H1” الفئة اﻷولي نحو 220 ألف، وقيمة 230 ألفا للفئة الثانية؛ كما قدرت أسعار ميكروباصات جنبي H2 فئة السياحي قيمة 405 آلاف جنيه خلال الشهر الحالي.

** أسعار ميكروباصات كينج لونج

سجلت أسعار ميكروباصات كينج لونج “XMQ6500E” فئة “بنزين- تكييف” نحو 228 ألف خلال أبريل الجاري.

وبحسب البيانات الصادرة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” لشهري يناير وفبراير الماضيين؛ فإن ميكروباص كينج لونج “XMQ6500E” استحوذ حصة سوقية قدرها 54.3% مسجلة بيع 534 وحدة، تبعتها تويوتا “HIACE”بحصة 19.5% بواقع 192 وحدة، تليها بريليانس “JINBEI HAISE” بحصة 17.2% بعد تمكنها من بيع 170 ميكروباص.

ويوضح الجدول التالي قائمة أسعار الميكروباصات اﻷكثر انتشاراً خلال مارس: