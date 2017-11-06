سيــارات

تعرف على أسعار الميكروباصات الأكثر انتشارا

أحمد عوضرصدت "المال" أسعار 6 ميكروباصات اﻷكثر انتشارًا داخل السوق المحلية، أذ تراوحت أسعارها ما بين 168 و635 ألف جنيه بمختلف الفئات.ووفق القائم السعرية الصادرة عن وكلائها، فإن أسعار ميكروباص جولدن دراجون HAICE؛ تتراوح ما بين 191 و204 ألف جنيه، فيما تقدر أسعار ميكروباصات تويوتا HAICE بـ 635 ألف.
4:44 م, الأثنين, 6 نوفمبر 17 4:44 م, الأثنين, 6 نوفمبر 17

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أحمد عوض

رصدت “المال” أسعار 6 ميكروباصات اﻷكثر انتشارًا داخل السوق المحلية، أذ تراوحت أسعارها ما بين 168 و635 ألف جنيه بمختلف الفئات.

ووفق القائم السعرية الصادرة عن وكلائها، فإن أسعار ميكروباص جولدن دراجون HAICE؛ تتراوح ما بين 191 و204 ألف جنيه، فيما تقدر أسعار ميكروباصات تويوتا HAICE بـ 635 ألف.

أما عن أسعار ميكروباصات بريليانس H1؛ فتتراوح ما بين 205 و295 ألف جنيه، كما تبلغ أسعار ميكروباص شيفروليه NKR-55E نحو 330 ألف، وقيمة 475 ألف لشيفروليه NPR-Bus، و مبلغ 570 ألف لشيفروليه NKR-Bus، فيما يصل أسعار ميكروباصات كينج لونج طراز XMQ6500E إلى 168 ألف.

ويوضح الجدول التالى، القائمة السعرية لـ 6 ميكروباصات ألكثر انتشارًا:

العلامة

الميكروباص

الفئة

السعر

GOLDEN DRAGON

HAICE

بنزين

191

بنزين  – مكيف

204

TOYOTA

HAICE

سولار – مكيف

635

Brilliance

H1

بنزين

205

بنزين – مكيف

220

سولار

295

Chevrolet

NKR-55E

سولار – مكيف

330

NPR-Bus

سولار – مكيف

475

NKR-Bus

سولار – مكيف

570

       المصدر: وكلاء السيارات                                     القيمة: باﻷف جنيه

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