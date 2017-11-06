تعرف على أسعار الميكروباصات الأكثر انتشارا

أحمد عوض
رصدت “المال” أسعار 6 ميكروباصات اﻷكثر انتشارًا داخل السوق المحلية، أذ تراوحت أسعارها ما بين 168 و635 ألف جنيه بمختلف الفئات.
ووفق القائم السعرية الصادرة عن وكلائها، فإن أسعار ميكروباص جولدن دراجون HAICE؛ تتراوح ما بين 191 و204 ألف جنيه، فيما تقدر أسعار ميكروباصات تويوتا HAICE بـ 635 ألف.
أما عن أسعار ميكروباصات بريليانس H1؛ فتتراوح ما بين 205 و295 ألف جنيه، كما تبلغ أسعار ميكروباص شيفروليه NKR-55E نحو 330 ألف، وقيمة 475 ألف لشيفروليه NPR-Bus، و مبلغ 570 ألف لشيفروليه NKR-Bus، فيما يصل أسعار ميكروباصات كينج لونج طراز XMQ6500E إلى 168 ألف.
ويوضح الجدول التالى، القائمة السعرية لـ 6 ميكروباصات ألكثر انتشارًا:
العلامة
الميكروباص
الفئة
السعر
GOLDEN DRAGON
HAICE
بنزين
191
بنزين – مكيف
204
TOYOTA
HAICE
سولار – مكيف
635
Brilliance
H1
بنزين
205
بنزين – مكيف
220
سولار
295
Chevrolet
NKR-55E
سولار – مكيف
330
NPR-Bus
سولار – مكيف
475
NKR-Bus
سولار – مكيف
570
المصدر: وكلاء السيارات القيمة: باﻷف جنيه