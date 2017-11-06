تعرف على أسعار الميكروباصات الأكثر انتشارا

أحمد عوضرصدت "المال" أسعار 6 ميكروباصات اﻷكثر انتشارًا داخل السوق المحلية، أذ تراوحت أسعارها ما بين 168 و635 ألف جنيه بمختلف الفئات.ووفق القائم السعرية الصادرة عن وكلائها، فإن أسعار ميكروباص جولدن دراجون HAICE؛ تتراوح ما بين 191 و204 ألف جنيه، فيما تقدر أسعار ميكروباصات تويوتا HAICE بـ 635 ألف.

أحمد عوض

رصدت “المال” أسعار 6 ميكروباصات اﻷكثر انتشارًا داخل السوق المحلية، أذ تراوحت أسعارها ما بين 168 و635 ألف جنيه بمختلف الفئات.

ووفق القائم السعرية الصادرة عن وكلائها، فإن أسعار ميكروباص جولدن دراجون HAICE؛ تتراوح ما بين 191 و204 ألف جنيه، فيما تقدر أسعار ميكروباصات تويوتا HAICE بـ 635 ألف.

أما عن أسعار ميكروباصات بريليانس H1؛ فتتراوح ما بين 205 و295 ألف جنيه، كما تبلغ أسعار ميكروباص شيفروليه NKR-55E نحو 330 ألف، وقيمة 475 ألف لشيفروليه NPR-Bus، و مبلغ 570 ألف لشيفروليه NKR-Bus، فيما يصل أسعار ميكروباصات كينج لونج طراز XMQ6500E إلى 168 ألف.

ويوضح الجدول التالى، القائمة السعرية لـ 6 ميكروباصات ألكثر انتشارًا:

العلامة الميكروباص الفئة السعر GOLDEN DRAGON HAICE بنزين 191 بنزين – مكيف 204 TOYOTA HAICE سولار – مكيف 635 Brilliance H1 بنزين 205 بنزين – مكيف 220 سولار 295 Chevrolet NKR-55E سولار – مكيف 330 NPR-Bus سولار – مكيف 475 NKR-Bus سولار – مكيف 570

المصدر: وكلاء السيارات القيمة: باﻷف جنيه