تعرف على أسعار المصيف في مرسى مطروح 2021

لعدد من الشقق والفنادق

شهدت أسعار المصيف فى مرسى مطروح لعام 2021، لعدد من الفنادق والشقق أسعار تتراوح ما بين 350 إلى 5500 جنيه في الليلة للفنادق، ومن 300 إلى 1100 جنيه في الليلة بالنسبة للشقق.

ورصدت “المال”، في هذا التقرير، أسعار المصيف في مرسى مطروح خلال عام 2021، فمع دخول فصل الصيف يلجأ المواطنون للشواطئ للتخفيف من درجة حرارة الجو، ومن بين تلك المدن مرسى مطروح.

أولا: الشقق

قرية أندلسية مطروح

سعر الإقامة في الشقة (2 غرفة نوم_ غرفة معيشة) تتسع لفردين 550 جنيهًا في الليلة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

بورتو مطروح

سعر الإقامة في الشقة (غرفة نوم_ غرفة معيشة) تتسع لـ 4 أفراد 595 جنيهًا في الليلة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

Golf porto marina

سعر الإقامة في الشقة (2 غرفة نوم_ 2 غرفة معيشة) تتسع لـ 6 أفراد 1095 جنيهًا في الليلة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

Princess Al Fayrouz

سعر الإقامة في الشقة (غرفة نوم واحدة) تتسع لفردين 370 جنيهًا في الليلة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

برج دهب

سعر الإقامة في الشقة ( 2 غرفة نوم) تتسع لـ 6 أفراد 935 جنيهًا في الليلة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

ثانيا: الفنادق

منتجعات ﭽاز ألماظة باى

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 3900 جنيهًا في الليلة، شامل إفطارًا وعشاء.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

منتجع ريكسوس العلمين

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 5480 جنيهًا في الليلة، شاملًا الـ3 وجبات.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

فندق نجرسكو

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1880 جنيهًا في الليلة، شاملًا الإفطار والعشاء.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

Jewel Matrouh Hotel

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 720 جنيهًا في الليلة، شاملًا الإفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

فندق رويال كراون

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 390 جنيهًا في الليلة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.