عقـــارات

تعرف على أسعار المتر السكني والتجاري والإداري بالهرم

محمود زكيقال  عدد من الوسطاء العقاريين العاملين بالمدينة أن هناك ارتفاع طفيف في  أسعار المتر السكني والتجاري بالإضافة إلى الإداري مشيرين إلى أن نسبة تتراوح من 7% إلى 10% بحد أقصى  للمتر السكني في بعض المناطق مقارنة بفصل الصيف من  العام الماضي وأضافوا أن هناك  ثبات ف
10:58 م, الجمعة, 20 يوليو 18 10:58 م, الجمعة, 20 يوليو 18

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محمود زكي

قال  عدد من الوسطاء العقاريين العاملين بالمدينة أن هناك ارتفاع طفيف في  أسعار المتر السكني والتجاري بالإضافة إلى الإداري مشيرين إلى أن نسبة تتراوح من 7% إلى 10% بحد أقصى  للمتر السكني في بعض المناطق مقارنة بفصل الصيف من  العام الماضي 

وأضافوا أن هناك  ثبات في الأسعار في بعض المناطق نتيجة  قلة الطلب فيها مشيرين  إلى أنه بشكل عام هناك حالة من الركود في عملية البيع والشراء بالمنطقة.  

 جدول يوضح أسعار المتر بأهم الشوارع بحي الهرم

سعر المتر الإداري

من:الى

سعر المتر التجاري

  من: الى

سعر المتر السكني

من:الى

الشارع

حي الهرم

2900: 5000

10000: 15000

2300 :4050

الرماية

2300: 5500

15000: 30000

1900: 3350

العريش

2350: 4100

10000: 20000

1800: 2950

مشعل

2500: 3700

5000: 15000

2200: 3600

التعاون

1850: 3250

10000: 15000

1850: 2500

ترسا

1700: 2950

5000: 20000

2000: 2600

الطالبية

1800: 4200

5000: 10000

2000: 3000

المطبعة

2150: 4300

9000: 15000

2300: 4000

عز الدين عمر

2650: 4700

8000: 10000

2500: 3950

فاطمة رشدي

1950: 3150

5000: 12000

2000: 2900

نصر الدين

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