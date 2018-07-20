تعرف على أسعار المتر السكني والتجاري والإداري بالهرم

محمود زكي
قال عدد من الوسطاء العقاريين العاملين بالمدينة أن هناك ارتفاع طفيف في أسعار المتر السكني والتجاري بالإضافة إلى الإداري مشيرين إلى أن نسبة تتراوح من 7% إلى 10% بحد أقصى للمتر السكني في بعض المناطق مقارنة بفصل الصيف من العام الماضي
وأضافوا أن هناك ثبات في الأسعار في بعض المناطق نتيجة قلة الطلب فيها مشيرين إلى أنه بشكل عام هناك حالة من الركود في عملية البيع والشراء بالمنطقة.
جدول يوضح أسعار المتر بأهم الشوارع بحي الهرم
سعر المتر الإداري
من:الى
سعر المتر التجاري
من: الى
سعر المتر السكني
من:الى
الشارع
حي الهرم
2900: 5000
10000: 15000
2300 :4050
الرماية
2300: 5500
15000: 30000
1900: 3350
العريش
2350: 4100
10000: 20000
1800: 2950
مشعل
2500: 3700
5000: 15000
2200: 3600
التعاون
1850: 3250
10000: 15000
1850: 2500
ترسا
1700: 2950
5000: 20000
2000: 2600
الطالبية
1800: 4200
5000: 10000
2000: 3000
المطبعة
2150: 4300
9000: 15000
2300: 4000
عز الدين عمر
2650: 4700
8000: 10000
2500: 3950
فاطمة رشدي
1950: 3150
5000: 12000
2000: 2900
نصر الدين