تعرف على أسعار المتر السكني والتجاري والإداري بالهرم

محمود زكيقال عدد من الوسطاء العقاريين العاملين بالمدينة أن هناك ارتفاع طفيف في أسعار المتر السكني والتجاري بالإضافة إلى الإداري مشيرين إلى أن نسبة تتراوح من 7% إلى 10% بحد أقصى للمتر السكني في بعض المناطق مقارنة بفصل الصيف من العام الماضي وأضافوا أن هناك ثبات ف

محمود زكي

قال عدد من الوسطاء العقاريين العاملين بالمدينة أن هناك ارتفاع طفيف في أسعار المتر السكني والتجاري بالإضافة إلى الإداري مشيرين إلى أن نسبة تتراوح من 7% إلى 10% بحد أقصى للمتر السكني في بعض المناطق مقارنة بفصل الصيف من العام الماضي

وأضافوا أن هناك ثبات في الأسعار في بعض المناطق نتيجة قلة الطلب فيها مشيرين إلى أنه بشكل عام هناك حالة من الركود في عملية البيع والشراء بالمنطقة.

جدول يوضح أسعار المتر بأهم الشوارع بحي الهرم