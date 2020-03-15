تعرف على أسعار الماشية في الأسواق اليوم الأحد

سجلت أسعار الماشية المخصصة للتربية بأوزان 180 إلي 200 كيلو ما بين 10 آلاف إلى 10 آلاف و500 جنيه في الأسواق، بينما تراوح سعر اللحم القائم ما بين 54 إلي 55 جنيها للكيلو مع نقص في معروض ماشية اللحم .

وأكد تجار في الأسواق أن سعر العجول الصغيرة ذات أوزان 60 إلى 80 كيلو تتراوح من 4500 إلي 4000 جنيه بينما سجلت أسعار الأبقار المنتجة للألبان ما بين 13000 إلى 20 ألف جنيه .

وكان عدد من التجار أكدوا لـ”المال” أن كيلو اللحم القائم “العجالي” ارتفع إلى 55 جنيها مقابل 53 جنيها مقابل أمس وذلك لأقل سعر متداول في السوق، مؤكدين أن الماشية الصغيرة التي تزن 100 كيلو والمخصصة للتربية والتسمين تسجل 6500 جنيه .

ويتراوح الرأس البقري بين 120 كيلو إلى 100 كيلو من 7600 إلى 6500 جنيه على التوالى، للأصناف عالية الجودة، والتي يتم استخدامها في إنتاج الألبان أو التسمين، بينما وصل سعر الرأس بعمر شهر واحد إلى 5 آلاف جنيه.

بينما تراوحت أسعار “البتلو” الجاموسي ما بين 3500 إلى 5000 جنيه، وذلك في أوزان بين 70 إلى 100 كيلو على التوالي.

وتباينت أسعار سوق الماشية، اليوم المخصصة للذبيح الفوري، متراوحة بين 50 إلى 54 جنيها قائم للعجالى الفاخر فى بعض المحافظات.

وأشار محمد أبو إسلام، تاجر ومربي ماشية من الشرقية، إلى أن متوسط سعر اللحوم البقري المتداولة اليوم 54جنيها “متوسط الجودة “، ولحم جاموس بلدي 47 جنيها، والغنم 65 جنيها، والماعز 70جنيها، والجملي 55 جنيها للكيلو القائم.

وارتفعت معدلات الإقبال على شراء ماشية التربية والتسمين (الأحجام الصغيرة ) ذات أعمار تتراوح بين 3 إلى 7 أشهر، وذلك نتيجة اقتراب موعد عيد الأضحى الذي يحين بعد 5 أشهر من الآن، ويسعى المربون لإدخال تلك الرؤوس ضمن دورات تسمين، وبيعها في الموسم لجني الأرباح، وأيضا نتيجة استقرار أسعار العلف نتيجة انخفاض سعر الدولار.