تعرف على أسعار اللحوم والدواجن بمنافذ الإسكندرية (صور)

أصدرت محافظة الإسكندرية نشرة بأسعار اللحوم المجمدة والسوداني المستورد “الحي” واللحوم البلدي واللحوم المبردة، بالإضافة إلى الدواجن، وذلك في إطار إستعدادات عيد الأضحى المبارك، وحرصا من محافظة الإسكندرية على توفير السلع الغذائية بالمنافذ التابعة لمديرية التموين بأسعار مناسبة، تعرف عليها عزيزي القارئ بالسطور التالية:

أفادت النشرة الرسمية للمحافظة بتوفير اللحوم البلدي بسعر 280 جنيه للكيلو، وتوفير اللحوم البرازيلي المُجمدة بسعر 170 جنيه للكيلو، بالإضافة إلى توفير اللحوم السوداني بسعر 195 جنيه للكيلو، فضلاً عن توفير لحوم ضأن مُبرد بسعر 240 جنيه للكيلو.

أما على صعيد أسعار الدواجن بالإسكندرية، أظهرت نشرة المحافظة وصول سعر الدواجن لـ 85 جنيه التي تزن كيلو واحد، فيما تصل سعر الدواجن التي تزن 1100 جرام لـ 93.5 جنيه، بينما تصل سعر الدواجن التي تزن 1200 جرام إلى 102 جنيه، بالإضافة إلى وصول سعر الدواجن التي تصل وزنها لـ 1300 جرام إلى 110.5 جنيه.