تعرف على أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح اللحوم الطازجة والمجمدة في المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات كبيرة عن مثيلاتها في السوق المحلية والتي تخطت حاجز الـ300 جنيه.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة 190 جنيها.

سعر كيلو اللحوم السوداني الطازجة 165 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة السوداني المبردة 65 جنيهًا.

سعر كيلو اللحوم المفرومة البرازيلية 115 جنيها.

سعر الكيلو من اللحوم البرازيلية المجمدة 135 جنيها.

سعر كيلو الكبدة البرازيلي مجمدة 104 جنيهات.

كما أن العميد محمود السعدني الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين قال أنه يتم طرح كميات من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية بكميات تتراوح من 25 لـ 30 طنا يوميًا في الايام العادية.

وأضاف السعدني أن تلك الكميات يتم طرحها في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ترتفع في شهر رمضان الجاري إلي 70 و80 طنا يوميا، موضحا أنه يتم استلام تلك الكميات من خلال محجر توشكي الذي يسع لـ30 ألف راس ماشية.