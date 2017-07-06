طاقة

تعرف على أسعار الكهرباء للأغراض الصناعية والحكومية

عمر سالمأعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، عن الأسعار الجديدة للكهرباء للأغراض الصناعية والحكومية، حيث بلغ سعر الكيلووات لمرفق المترو بنحو ٤ قروش لكل كيلووات، ونحو ٣٠ قرشا لكل كيلووات لمصنع كيما.وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة تدعم الرى بأكثر من ١.٣ مليار جنيه، كما أنه تم ت
3:07 م, الخميس, 6 يوليو 17 3:07 م, الخميس, 6 يوليو 17

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عمر سالم

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، عن الأسعار الجديدة للكهرباء للأغراض الصناعية والحكومية، حيث بلغ سعر الكيلووات لمرفق المترو بنحو ٤ قروش لكل كيلووات، ونحو ٣٠ قرشا لكل كيلووات لمصنع كيما.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة تدعم الرى بأكثر من ١.٣ مليار جنيه، كما أنه تم تقسيم أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك إلى ٦٥.٤ قرش لكل كيلووات داخل أوقات الذروة، ونحو ٩٨.٢ قرش لكل كيلووات خارج الذروة.

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