تعرف على أسعار الكهرباء للأغراض التجارية

طاقة تعرف على أسعار الكهرباء للأغراض التجاريةعمر سالم قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إنه تمت زيادة أسعار الكهرباء على الأغراض التجارية لتصل الشريحه الأولى التى تستهلك حتى 100 كيلووات لتصل إلى 55 قرشًا لكل كيلووات. 1:52 م, الثلاثاء, 12 يونيو 18 1:52 م, الثلاثاء, 12 يونيو 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر عمر سالمقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إنه تمت زيادة أسعار الكهرباء على الأغراض التجارية لتصل الشريحه الأولى التى تستهلك حتى 100 كيلووات لتصل إلى 55 قرشًا لكل كيلووات.شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر