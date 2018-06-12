طاقة

تعرف على أسعار الكهرباء للأغراض التجارية

عمر سالم قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إنه تمت زيادة أسعار الكهرباء على الأغراض التجارية لتصل الشريحه الأولى التى تستهلك حتى 100 كيلووات لتصل إلى 55 قرشًا لكل كيلووات.