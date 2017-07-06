تعرف على أسعار الكهرباء الجديدة للاستخدام التجاري

عمر سالمقال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إنه تم زيادة أسعار الكهرباء لكافة الشرائح التجارية.وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن الشريحة الأولى للتجارى وتستهلك 100 كيلووات ستحاسب بسعر 45 قرش لكل كيلووات بدلا من 35 قرش بالتعريفة القديمة.أما الشريحة الثانية وتستهلك حتى 250 كيلووات ستحاسب بسعر 84 ق

عمر سالم قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إنه تم زيادة أسعار الكهرباء لكافة الشرائح التجارية. وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن الشريحة الأولى للتجارى وتستهلك 100 كيلووات ستحاسب بسعر 45 قرش لكل كيلووات بدلا من 35 قرش بالتعريفة القديمة. أما الشريحة الثانية وتستهلك حتى 250 كيلووات ستحاسب بسعر 84 قرش لكل كيلووات بدلا من 69 قرشا بالتعريفة القديمة. والشريحة الثالثة وتستهلك حتى 600 كيلووات ستحاسب بسعر 96 قرش لكل كيلووات بدلا من 69 قرشا أيضا بالتعريفة القديمة. أما الشريحة الرابعة وتستهلك حتى 1000 كيلووات فستحاسب بسعر 135 قرش لكل كيلووات بدلا من 96 قرشا بالتعريفة القديمة. والشريحة الخامسة وتستهلك أعلى من 1000 كيلووات ستحاسب بسعر 140 قرش لكل كيلووات بدلا من 96 قرشا بالتعريفة القديمة.