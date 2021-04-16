تعرف على أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 16-4-2021 في مصر

شهدت اسعار الفاكهة مزيدا من الارتفاع اليوم الجمعة مع زيادة السحب

ارتفعت أسعار الفاكهة اليوم في مصر 16-4-2021 الموافق الرابع من شهر رمضان في قطاع التجزئة، وتراوح كيلو الموز من 8.5 إلي 10 جنيهات، والموز المستورد ب25 جنيها،والموز البلدي 6.5 جنيه، والتفاح المستورد الأحمر 15 إلي 25 جنيها، والتفاح الأخضر من 22 إلي 30 جنيها.

وأكد التجار أن العنب الأحمر “الكرمسون” 20 جنيها للكيلو، والبرقوق الاسود والابيض 25جنيها ،والكنتالوب استقر ما بين 5إلي 10جنيهات وذلك وسط اقبال كبير على الشراء رغم ارتفاع المعروض .

أسعار الفاكهة

وأضاف التجار أن اليوسفي الصيني تراوح بين 6.5 إلى 8جنيهات،والبرتقال أبوسرة ارتفع إلى 12جنيها مقابل 8جنيهات ،البرتقال البلدي 6جنيهات بدلا من 3.5 جنيها للكيلو ،والبرتقال اليوسفي البلدي 10جنيهات ،والجوافة10جنيهات إلى 12 ،والرمان 20جنيها،والخوخ 12جنيها إلى 15جنيها علي الأقل .

وأشار التجار إلى أن سعر البطيخ من 25إلي 50جنيها للواحدة ،والكيوي جنيه واحد للواحدة ،والحرنكش 20إلي 30جنيها للكيلو ، والبلح الجاف من 20إلي 40جنيها والبلح المستورد الرطب ب45إلي 75جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

موز مستورد: 25 جنيها

الموز البلدي : 10 جنيهات

الجوافة: 12 جنيها

العنب الأحمر: 20 جنيها

التفاح الأخضر: 30 جنيها

التفاح الأحمر: 25جنيهًا

أناناس: 35جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 10جنيهات

الخوخ: 15جنيها

البرتقال اليوسفي :10جنيهات

البرتقال ابوسره :12جنيها

أسعار الفاكهة في سوق العبور

كما واصلت اسعار الفاكهة الارتفاع في سوق العبور لتجارة الجملة وتراوح سعر الخوخ ما بين 8جنيهات إلى 10جنيهات ،والبلح الجاف 15جنيها، والفراولة 4إلي 5جنيهات والموز 6إلي 8جنيهات .

ونوه التجار بسوق العبور العبور لتجارة الجملة أن سعر البرتقال ابو سره من 7جنيهات إلى 8جنيهات والبرتقال البلدي جنيهين إلى 3.5، والبرتقال اليوسفي 8جنيهات ،والعنب الاحمر 13جنيها إلى 15 للكيلو والرمان 10جنيهات للكيلو والبطيخ 20جنيها للواحدة ،والكنتالوب 3.5جنيها إلى 4جنيهات .

وتعتمد الأسر المصرية علي الخضروات والفاكهة كنمط غذائي أثناء شهر الصوم ،كما تتزايد معدلات استهلاك الفاكهة خلال وجبتي السحور والفطور،بما يفسر سبب زيادة أسعار الفاكهة وارتفاع الإقبال علي شراء المنتجات الزراعية خلال الفترة الراهنة، ومن أبرز الفواكه التي يقبل عليها الصائمين الفراولة والبرتقال و الجوافة والكنتالوب والبطيخ وغيرها .