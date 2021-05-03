تعرف على أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 3-5-2021

شهدت أسعار الفاكهة استقرارا اليوم الإثنين في الأسواق 3-5-2021 الموافق 21 من شهر رمضان الكريم، وسجل الخوخ 12 جنيها ، والجوافة 15 جنيها ، والتفاح من 18 جنيها إلى 25 ، واليوسفي 10 جنيهات، الموز البلدي تراوح من 10 إلى 12 جنيها، والموز المستورد بـ 20 جنيها.

وأضاف التجار أن العنب البلدي تراوح سعره في السوق من 20 إلى 30 جنيها للكيلو، والبرقوق بمختلف ألوانه 25 جنيها للكيلو ، والكنتالوب تراوح من 5 جنيهات إلى 7.5 للكيلو ، اليوسفي الصيني 7.5 جنيه للكيلو ، كمتوسط أسعار متداولة في أسواق التجزئة ومحلات الفاكهة.

أسعار الفاكهة

وأوضح التجار أن البرتقال أبوسرة استقر بين 10 إلى 12 جنيها، والبرتقال البلدي من 3.5 إلي 6 جنيهات، والبرتقال اليوسفي البلدي من 7.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والجوافة تراوحت من 13 إلى 15 جنيها والرمان 20 جنيها للكيلو.

وأفاد التجار أنه يوجد هدوء فى سعر البطيخ وتراوح من 15 إلى 30 جنيها للواحدة ، والكيوي 10 إلى 20 جنيها للكيلو، وجنيه للواحدة ، والحرنكش 17 جنيها للكيلو ، والبلح الجاف من 10 إلى 30 جنيها والبلح الرطب 25 إلى 75 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

الكيوي : 20 جنيها

الموز المستورد : 20 جنيها

الموز البلدي : 12 جنيها

الجوافة : 15 جنيها

العنب الأحمر : 25 جنيها

التفاح الأخضر: 25 جنيها

التفاح الأحمر: 25 جنيهًا

أناناس: 35 جنيهًا

أفوكاتو:15/ 35 جنيهًا

الكنتالوب: 7.5 جنيه

الخوخ:12 جنيها

البرتقال اليوسفي :10 جنيهات

البرتقال أبوسرة : 12 جنيها

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وتوازنت أسعار الفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة اليوم وتراوح سعر الخوخ بين 6 جنيهات إلى7 جنيهات، والبلح الجاف 10 جنيهات إلى 15 جنيها، والفراولة 2.5 إلى 3.5 جنيه، والموز البلدي من 3.5 إلى 6 جنيهات.

وأكد تجار بسوق العبور العبور لتجارة الجملة، أن سعر البرتقال أبو سرة تراوح من 4 جنيهات إلى 5.5 جنيه، والبرتقال البلدي جنيهين إلى 3، والبرتقال اليوسفي 5 جنيهات، والعنب الأحمر 7.5 جنيه إلى 8 للكيلو والرمان 19 جنيها للكيلو والبطيخ 10 جنيهات للواحدة ، والكنتالوب 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات.

يذكر أنه مع حلول شهر رمضان يزيد الإقبال علي شراء الخضروات والفاكهة في مصر لملاءمة احتياجات وجبتي الإفطار والسحور ، وتعويض ساعات الحرمان من الطعام نهارا ، والنظام الغذائي الاستثنائي ، وترتفع وتيرة استهلاك الخضروات والفاكهة خلال ساعات الليل.

ومن أهم الفواكه التي يقبل عليها الصائمون لعمل العصائر أو يتم تناولها فريش هي الفراولة والبرتقال والجوافة والكنتالوب والبطيخ وغيرها.