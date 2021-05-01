تعرف على أسعار الفاكهة أول مايو 2021 الموافق 19 من رمضان

قفزت أسعار الفاكهة اليوم السبت في الأسواق 1-5-2021 الموافق 19 من شهر رمضان المبارك، واستقر سعر التفاح المستورد من 17 إلى 25 جنيها بارتفاع جنيهين ، واليوسفي من5 إلى 7.5 جنيه والجوافة 7.5 إلى 10 جنيهات، الخوخ من 5 جنيهات إلى 12 جنيها، الموز البلدي 10 جنيهات، والموز المستورد بـ 20 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر العنب البلدي تراوح من 18 إلي 20 جنيها للكيلو، والبرقوق 25 جنيها للكيلو ، والكنتالوب من 5 جنيهات الى 7.5 للكيلو ، اليوسفي الصيني من 5 إلى 7.5 جنيه للكيلو ، كمتوسط أسعار متداولة في أسواق التجزئة ومحلات الفاكهة.

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح من 8 إلى 12 جنيها، والبرتقال البلدي من 3.5 إلي 6 جنيهات، والبرتقال اليوسفي البلدي من 7.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات مقابل 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والرمان 20 جنيها للكيلو.

وأضاف التجار أن سعر البطيخ تراوح من 15 إلي 35 جنيها للواحدة ، والكيوي 20 جنيها للكيلو وجنيه للواحدة ، والحرنكش 17 جنيها للكيلو ، والبلح الجاف من 10 إلي 30 جنيها والبلح الرطب 25 إلي 75 جنيها.

أسعار الفاكهة

الكيوي :10 إلي 20 جنيها

الموز المستورد : 20 جنيها

الموز البلدي : 10 جنيهات

الجوافة:10جنيهات

العنب الأحمر : 20 جنيها

التفاح الأخضر: 25 جنيها

التفاح الأحمر: 25 جنيهًا

أناناس: 35 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 7.5 جنيه

الخوخ: 12 جنيها

البرتقال اليوسفي : 7.5 جنيه

البرتقال أبوسرة :8 جنيهات

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وشهدت أسعار الفاكهة ثباتا في سوق العبور لتجارة الجملة السبت وتراوح سعر الخوخ بين 4 جنيهات إلى8 جنيهات، والبلح الجاف 10 جنيهات إلى 15 جنيها، والفراولة 3 إلي 3.5 جنيه، والموز البلدي من 5 إلى 7 جنيهات.

وذكر تجار بسوق العبور العبور لتجارة الجملة، أن سعر البرتقال أبو سرة تراوح من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، والبرتقال البلدي جنيهين إلى 3، والبرتقال اليوسفي 5 جنيهات،والعنب الأحمر 10 جنيهات إلى 15 للكيلو والرمان 15 جنيها للكيلو والبطيخ 10 جنيهات للواحدة ، والكنتالوب 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات.

يذكر أنه مع دخول شهر رمضان المبارك ترتفع معدلات شراء الخضروات والفاكهة في الأسواق لتلبية احتياجات وجبتي الإفطار والسحور فقط وتعويض ساعات الصوم ، كما تزيد معدلات استهلاك الخضروات والفاكهة ، وارتفاع الإقبال عليها بشكل أكبر من المعتاد.

ومن أهم الفواكه التي يقبل عليها الصائمون لعمل العصائر أو يتم تناولها فريش هي الفراولة والبرتقال والجوافة والكنتالوب والبطيخ وغيرها.