تعرف على أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي اليوم

تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اليوم الخمس 22 ديسمبر 2022، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وبلغت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب.

وكان البنك المركزي المصري قرر، في اجتماع استثنائي الخميس 27 أكتوبر الماضي، رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

وتم، خلال الاجتماع سالف الذكر، رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75٪.

أسعار الفائدة

وثبّت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ، في اجتماعاته في يونيو الماضي، بعد زيادتين متتاليتين، في اجتماعي لجنة السياسة النقدية، شهري مارس ومايو 2022.

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ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في مارس الماضي، 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، لتصل إلى 9.25% و10.25% على التوالي.

وعاودت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة في مايو الماضي 200 نقطة أساس، لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

معدل التضخم الأساسي

ووصل التضخم الأساسي في مصر، بحسب بيان صدر عنم البنك المركزي في وقت سابق، إلى 21.5% على أساس سنوي في نوفمبر 2022 مقابل 19% في أكتوبر 2022.

وأضاف «المركزي» في بيان له، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريا بلغ 2022، مقابل معدل شهري 2.7% في نوفمبر، مقابل 0،5% لذات الشهر من العام السابق.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 2.3% في نوفمبر على أساس سنوي مقابل 0.1 للشهر نفسه من العام الماضي.