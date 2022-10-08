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تعرف على أسعار الفائدة الجديدة على الشهادات الدولارية في البنك الأهلي المصري

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للاصدارات الجديده من الشهادات الدولارية المتاحة لعملائه

تعرف على أسعار الفائدة الجديدة على الشهادات الدولارية في البنك الأهلي المصري
أحمد البطران

أحمد البطران

1:25 م, السبت, 8 أكتوبر 22

أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديل أسعار العوائد الثابتة للشهادة الذهبيةالجديدة بالدولار الامريكي التي يصدرها البنك ومدتها 3 سنوات وكذا شهادات أهل مصر الدولارية بآجال 5 سنوات و7 سنوات وذلك للاصدارات الجديدة من الشهادات اعتبارا من ٩ أكتوبر الجاري و يمكن الادخار فيها من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق تطبيق الأهلي نت تيسيرا على العملاء

الشهادةالذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات بعوائد تصل إلي 5.30% سنوياً، و5.25% نصف سنوياً، و5.20% ربع سنوياً و5.15% شهرياً بحد ادني 500 دولارأمريكي أو مضاعفاتها

شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل ٥ سنوات تصل إلي 5.15% سنوياً، و5.10% نصف سنوياً، و 5.05% ربع سنوياً و5% شهرياً بحد ادني 500دولار امريكي ومضاعفاتها.

كما يمكن شراء شهادةأهل مصر الدولارية بآجال 7 سنوات بدءا من 1000 دولار أمريكي أومضاعفاتها بعوائد تصل إلي 5.05% سنوياً، و5% نصف سنوياً، و 4.95% ربع سنوياً 4.90% شهرياً

أحمد البطران

أحمد البطران

1:25 م, السبت, 8 أكتوبر 22