عقـــارات

تعرف على أسعار العقارات في مدينة 6 أكتوبر (جراف)

وفقًا لمحرك البحث عقار ماب مصر
محمود زكي 7:54 ص, الثلاثاء, 21 يوليو 20 7:54 ص, الثلاثاء, 21 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

بلغ متوسط سعر المتر المربع  بالنسبة للشقق في مدينة 6 أكتوبر  خلال شهر يوليو الحالي 4 آلاف جنيه ، في حين سجل متوسط سعر المتر بالنسبة للفيلات قيمة 20.3 ألف جنيه ، وفقًا لأحدث أسعار محرك البحث عقار ماب والذي قال أن متوسط سعر المتر المربع داخل 6 أكتوبر شهد انخفاضا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو 2019 إلى نفس الفترة من العام الحالي حيث سجل متوسط سعر المتر في يوليو من العام الماضي قيمة 5850 جنيه مقابل 4 آلاف خلال الشهر نفسه من 2020.

وأوضح أن هناك ارتفاع في متوسط سعر المتر بالنسبة للفيلات حيث سجلت 15800 جنيه للمتر المربع خلال يوليو الماضي في حين سجل خلال الشهر الحالي 20300 جنيه.

ولفت محرك البحث عقار ماب أن مستوى الطلب على الشقق بلغ حوالي 53% في حين بلغ للفيلات نسبة 29%  وقد سجلت متوسط سعر المتر لأغلى منطقة بالمدينة لصالح غرب سوميد بقيمة 11150  جنيه للمتر المربع على صعيد الشقق في حين سجل متوسط سعر المتر بالنسبة للفيلات قيمة 18950 جنيه.

وأكد أن متوسط سعر المتر المربع للشقق في الأحياء سجل حوالي 6500 جنيه في حين سجل بالنسبة للفيلات قيمة 8850 جنيه وسجل متوسط سعر المتر في التوسعات الشمالية قيمة 5400 جنيه بينما سجل للفيلات قيمة 19300 جنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

ملف الكاتب محمود زكي

اقرأ أيضاً

«المجتمعات العمرانية» تستهدف 1.7 مليار جنيه من بيع 3 قطع أراض فى 6 أكتوبر

محمود زكي 8:51 ص, السبت, 18 أبريل 20

بدء تسليم أراضى قرعة الإسكان الأكثر تميزاً والاجتماعى والمتميز بـ 6 أكتوبر.. 16 يونيو

بدور إبراهيم 10:36 ص, الأربعاء, 24 أبريل 19

توقعات بارتفاع العقارات بالشيخ زايد و6 أكتوبر

المال - خاص 6:37 ص, الثلاثاء, 2 أبريل 19