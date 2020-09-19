تعرف على أسعار العقارات فى حي المقطم (جراف)

شهد حي المقطم زيادة في متوسط أسعار العقارات خلال 12 شهر الماضية بنسبة 9.1٪ وذلك وفقا لأحدث تقارير محرك البحث عقار ماب مصر والذي قال إن متوسط سعر المتر المربع في أغسطس 2019 سجل حوالي 6150 جنيها في حين سجل خلال نفس الشهر من 2020 قيمة 6650 جنيها.

وأضاف محرك البحث عقار ماب مصر، أن مستوى طلب الشراء على الوحدات السكنية بلغ 42٪.

وأشار إلى أن شارع المقطم سجل متوسط سعر المتر به 28550 جنيها، في حين بلغ في حي الأسمرات 19700 جنيه تقريبا ، بينما بلغت منطقة جنوب س 11450 للمتر المربع.

وأوضح تقرير عقار ماب أن متوسط أسعار المتر المربع في الشقق السكنية لميدان النافورة بلغ 7 آلاف جنيه، بينما سجل شارع 9 قيمة 6400 جنيه وبلغ سعر المتر في منطقة الدبلوماسيين قيمة 3500 جنيه.

ويعد حي المقطم أحد أشهر أحياء القاهرة، ويقع ضمن الأحياء الجنوبية للعاصمة والتي تضم السيدة زينب ومصر القديمة والخليفة والبساتين ودار السلام وحلوان والمعادي و15 مايو.

وينقسم إلى ثلاثة أقسام أو هضاب هى: الهضبة السفلى والهضبة الوسطى والهضبة العليا، ووفقًا لآخر إحصائيات للعام 2016 بلغ عدد سكان المقطم قرابة 142000 شخص وتصل المساحة الكلية لمنطقة المقطم حوالى 36000 كيلومتر.

ويقع حي المقطم تحديدًا جنوبي محافظة القاهرة، بين العديد من الطرق والمحاور المهمة بالقاهرة مثل الطريق الدائري وطريق النصر وصلاح سالم وامتداد رمسيس – مدينة نصر، ومحور المشير طنطاوي ومحور الشهيد وطريق الأوتوستراد.