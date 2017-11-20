تعرف على أسعار الصيانات الدورية لهوندا سيفك

أحمد عوض: رصدت "المال" أسعار الصيانات الدورية للسيارة - هوندا سيفك 2017 - شاملة المصنعية والضريبة، وتتراوح ما بين 970 و8200 جنيه، لمسافات تتراوح ما بين 10 و100 ألف كيلومتر، وفقًا ﻷسعار الصيانات الدورية - الصادرة عن شركة هوندا إيجيبت - الوكيل الحصرى فى مصر. تبلغ أسعار الصيانة الدورية لهوندا سيفك

أحمد عوض:



رصدت “المال” أسعار الصيانات الدورية للسيارة – هوندا سيفك 2017 – شاملة المصنعية والضريبة، وتتراوح ما بين 970 و8200 جنيه، لمسافات تتراوح ما بين 10 و100 ألف كيلومتر، وفقًا ﻷسعار الصيانات الدورية – الصادرة عن شركة هوندا إيجيبت – الوكيل الحصرى فى مصر.



تبلغ أسعار الصيانة الدورية لهوندا سيفك لمسافات “20،10، 30، 50، 70 ،90” ألف كيلو متر نحو 970 جنيهًا، وتتضمن تغيير “زيت المحرك وفلتر الزيت، والكشف الكامل على جميع السوائل واﻷنوار والزيوت والبطارية والتكييف، وضبط ضغط الإطارات.



وتقدر أسعار صيانة الـ40 ألف كيلو بـ 2500 جنيه، تشمل تغيير “زيت المحرك، وفلتر الزيت، وفلتر الهواء، باإضافة إلى الكشف الكامل على جميع السوائل واﻷنوار والزيوت والبطارية والتكييف، وضبط ضغط اإطارات.

وتصل تكلفة صيانة الـ 60 ألف كيلومتر إلى 970 جنيهًا؛ تتضمن تغيير” زيت المحرك، وفلتر الزيت، وتربيط عفشة، والكشف الكامل على جميع السوائل واﻷنوار والزيوت والبطارية والتكييف، وضبط ضغط الإطارات.



تبلغ أسعار الصيانة الدورية لمسافة 80 ألف كيلو متر نحو 3600 جنيه، تشمل تغيير “زيت المحرك، وفلتر الزيت، وفلتر البنزين، وفلتر الهواء، والكشف الكامل على جميع السوائل واﻷنوار والزيوت والبطارية والتكييف، وضبط ضغط الإطارات.



وتقدر أسعار صيانة الـ100 ألف كيلو متر نحو 8200 جنيه، تتضمن تغيير “زيت المحرك، وفلتر الزيت، ومياه دورة التبريد، والبوجيهات، وزيت الفيس، والسيور، والترموستات، والكشف على جميع السوائل واﻷنوار والزيوت والبطارية والتكييف، وضبط ضغط الإطارات.



كما أعلنت هوندا إيجيبت، عن طرح خصومات على قطع الغيار بنسبة 15%، و 2% على المصنعيات، باإضافة إلى أنها خفضت تكاليف تغيير “فلتر الزيت، وفلتر الهواء، والكشف على عفشة السيارة” من 970 إلى 750 جنيهًا.



قائمة أسعار الصيانات الدورية لهوندا سيفك 2017:

المسافات / باﻷلف كيلو متر تكاليف الصيانة/ السعر بالجنيه 10 970 20 970 30 970 40 2500 50 970 60 970 70 970 80 3600 90 970 100 8200

إعداد – المال المصدر: هوندا – إيجيبت