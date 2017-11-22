تعرف على أسعار الصيانات الدورية لـ بيجو 301

أحمد عوض رصدت "المال" تكاليف الصيانات الدورية لطراز بيجو 301 - شاملة المصنعية والضريبة، وتتراوح ما بين 943 و6100 جنيهًا - لمسافات تتراوح ما بين 10 و100 ألف كيلومتر. وتقدر أسعار الصيانات الدورية لـ10و30 ألف كيلو متر بـ 1035 جنيهًا؛ تتضمن تغيير زيت المحرك، وفلتر الزيت، وفلتر التكييف، ومياه المساحات.

أحمد عوض

رصدت “المال” تكاليف الصيانات الدورية لطراز بيجو 301 – شاملة المصنعية والضريبة، وتتراوح ما بين 943 و6100 جنيهًا – لمسافات تتراوح ما بين 10 و100 ألف كيلومتر.

وتقدر أسعار الصيانات الدورية لـ10و30 ألف كيلو متر بـ 1035 جنيهًا؛ تتضمن تغيير زيت المحرك، وفلتر الزيت، وفلتر التكييف، ومياه المساحات.

وتصل تكلفة الصيانات الدورية لـ20 ألف كيلومتر إلى 2234 جنيهًا، تشمل تغيير فلتر الزيت، وزيت المحرك، وفلتر البنزين، وفلتر الهواء، وفلتر التكييف، والبوجيهات، ومياه المساحات، والكشف على السوائل والزيوت والعفشة وضبط ضغط اﻷطارات واﻷنوار الأمامية والخلفية.

وتبلغ أسعار صيانة الـ40 ألف كيلومتر إلى 2568 جنيهًا؛ تتضمن تغيير فلتر الزيت، وزيت المحرك، وفلتر البنزين، وفلتر الهواء، وفلتر التكييف، وزيت الفرامل، ومياه المساحات، والكشف على السوائل والزيوت والعفشة وضبط ضغط اﻷطارات واﻷنوار الأمامية والخلفي.

أما عن تكلفة صيانات الـ60 ألف كيلومتر، فتبلغ 6100 جنيهًا؛ تشمل تغيير زيت المحرك، وفلتر الزيت، وفلتر البنزين، و فلتر الهواء، وفلتر التكييف، والبوجيهات، و سير المجموعه، وسير الكاتينه، وزيت الفتيس، والفحص على مياه الردياتير والبطارية والعفشة، والكشف على السوائل والزيوت وضبط ضغط اﻷطارات واﻷنوار الأمامية والخلفي.

وتقدر أسعار صيانة الـ70 ألف كيلو متر بـ 943 جنيهًا؛ تتضمن تغيير زيت المحرك، وفلتر الزيت، وفلتر التكييف، ومياه المساحات، والفحص على مياه الردياتير، والبطارية، والعفشة، والكشف الكامل على السوائل والزيوت وضبط ضغط اﻷطارات واﻷنوار الأمامية والخلفي.

وتصل تكلفة الصيانة الدورية لـ80 ألف كيلومتر إلى 2577 جنيهًا؛ تشمل تغيير فلتر الزيت، وزيت المحرك، وفلتر البنزين، وفلتر الهواء، وفلتر التكييف، والبوجيهات، ومياه المساحات، والكشف على السوائل والزيوت والعفشة وضبط ضغط اﻷطارات واﻷنوار الأمامية والخلفية.

وتبلغ أسعار صيانة الـ90 ألف كيلو متر بنحو 2174.5 جنيهًا؛ تتضمن تغيير فلتر الزيت، وزيت المحرك، وفلتر البنزين، وفلتر الهواء، وفلتر التكييف، وسير المجموعة، ومياه المساحات، والكشف على السوائل والزيوت والعفشة وضبط ضغط اﻷطارات واﻷنوار الأمامية والخلفية.

وتقدر تكلفة الصيانة الدورية لـ100 ألف كيلو متر بـ 2442 جنيهًا؛ تشمل تغيير فلتر الزيت، وزيت المحرك، وفلتر البنزين، وفلتر الهواء، وفلتر التكييف، والبوجيهات، ومياه المساحات، والفحص على مياه الردياتير، والكشف على السوائل والزيوت والعفشة وضبط ضغط اﻷطارات واﻷنوار الأمامية والخلفية.

ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار الصيانات الدورية لـ بيجو 301:



المسافات الدورية/ باﻷف كيلو تكاليف الصيانات 10 1035 20 2234 30 1035 40 2568 50 2212 60 6100 70 943 80 2577 90 2174.5 100 2442

إعداد – المال